Afrique: Qualifications CAN 2025-Malawi-Sénégal (0-1) - Sadio Mané force la décision et envoie les Lions au Maroc

Le Sénégal participera à sa 18e CAN lors de l'édition 2025 prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc. Les Lions ont composté leur ticket hier, mardi 15 octobre 2024, grâce à la victoire arrachée au stade Bingu National Stadium de Lilongwe, face aux Flames du Malawi (1-0). Comme lors de leur confrontation a Diamniadio, l'équipe conduite par l'intérimaire Pape Thiaw a dû batailler pour forcer la décision à la limite du temps additionnel. Sadio Mané a signé le but libérateur à l'ultime seconde du match (96e minute). Ce précieux succès place le Sénégal à la deuxième du groupe L avec 10 points derrière le Burkina Faso qui est resté en tête grâce à une meilleure différence de buts. Ce qui promet une belle «finale» au mois de novembre prochain a Abidjan entre Etalons et Lions.

Le Sénégal a touché au but en s'emparant du deuxième ticket qualificatif de la poule L pour la prochaine CAN. C'était en faveur de la victoire obtenue hier, mardi 15 octobre 2024, au stade Bingu National Stadium de Lilongwe, devant le Malawi (1-0) dans le cadre de la 4e journée des qualifications. Les Lions ont dû batailler ferme pour forcer la décision face à une accrocheuse équipe des Flames. Comme lors de la première confrontation soldée par carton (4-0), la bande à Kalidou Koulibaly a d'entrée pris le match à son compte.

Au milieu de la forte pluie qui s'est abattue d'entrée sur la pelouse, quasi non favorable au beau jeu, les Lions instaurent leur domination avec une grande possession. Ils passent près d'une belle occasion d'ouvrir le score sur cette tête de Kalidou Koulibaly et une faute de main non-sifflée (17e minute). Titularisé sur le front de l'attaque à côté de Boulaye Dia, Nicolas Jackson ne sera pas plus chanceux sur cette tête captée par le gardien. Sadio Mané va y aller avec sa frappe relâchée par le portier. Malgré ces multiples excursions, les Flames se tiraient à bon compte à la mi-temps (0-0).

De retour des vestiaires, les hommes de Pape Thiaw accentuent le rythme. Ils emballent la partie en se créant de bonnes situations. Comme sur cette infiltration dans la surface du latéral gauche El Hadji Malick Diouf et une faute manifeste ignorée par l'arbitre. D'un tir de loin de Pape Guèye a failli également faire mouche (66e). A l'image des dernières rencontres, les Lions font montre d'un manque criard dans le jeu. Pape Thiaw ne tarde pas effectuer un double changement avec les sorties de la paire d'attaquant Nicolas Jackson et Boulaye Dia. L'attaque constituée autour de Ismaila Sarr et Habib Diallo ne se montre pas plus clinique devant les buts. Les Flames vont même en profiter pour desserrer la pression en s'offrant quelques contre-attaques assez dangereuses. A la 70e minutes, ils surprennent les Lions sur cette tentative lointaine de lob qui oblige Sény Dieng de se déployer pour écarter le ballon qui filait droit dans la lucarne.

Les minutes s'égrènent et cette qualification très attendue s'éloigne de plus en plus. Le Sénégal devrait toutefois se remettre à Sadio Mané pour décanter cette situation plus que tendue à la fin du temps réglementaire. Sur une dernière accélération, l'attaquant vedette des Lions obtient un coup franc aux abords de la zone de vérité. La balle de match ! Pas jusqu'ici habitué à cet exercice, Sadio Mané prend ses responsabilités. Il parviendra à ajuster le portier d'une feuille morte et libérer le Sénégal à la 96e minute. Il lui assure du coup une place à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc.

Malgré ce succès, le Sénégal reste deuxième du groupe L avec 10 points (+6) derrière le Burkina Faso. Les Etalons conservent la tête qu'avec une meilleure différence de buts (10 points (+7). Quant au Burundi (3 points -5) et le Malawi (0 point -8), ils sont désormais hors course avant même les deux dernières journées. La bataille pour la première aura donc une allure de finale entre Etalons et Lions. Ce sera à Abidjan au mois de novembre prochain. Un choc sous-régional qui ne manquera pas de piquants.