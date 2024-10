Sénégal: Diourbel / faible taux de recouvrement des fonds de la Der/Fj - La Déléguée générale Aissatou Mbodji s'engage

La caravane de l'entreprenariat était hier, mardi, dans la région de Diourbel. Dr Aissatou Mbodji, la déléguée générale de la Délégation de l'entreprenariat rapide, annonce une enveloppe de 800 millions pour la région de Diourbel. Toutefois, elle s'engage à assurer le recouvrement des fonds de la DERFJ car, selon elle, le taux de recouvrement se situe à 33%.

Dr Aissatou Mbodji était à Diourbel dans le cadre de la caravane de l'entreprenariat. Dr Aissatou Mbodji annonce un financement de 800 millions de Frs destinés à la seule région de Diourbel sur 5 milliards mis en jeu par la DER/FJ. Selon elle, le département de Mbacké est le plus peuplé mais le problème du recouvrement se pose quoique nous soyons assurés de l'engagement de l'administration territoriale ». Dr Aissatou Mbodji explique par ailleurs : « Nous avons abordé les grands points qui concernent la DER/FJ et ont toujours été à l'ordre du jour pendant cette caravane, à savoir le système de financement mais aussi le recouvrement, le ciblage de la DER/FJ mais aussi l'implication de l'administration territoriale et des élus. Il s'agit de deniers publics ».

Et elle poursuit : « le taux de remboursement est de 33 % et nous comptons sur la presse pour faire passer l'information ». Et la déléguée générale de la DER/FJ de poursuivre : « Tout le monde a salué cette dynamique de territorialisation, la mise en place des antennes qui vont être les répondants de la DER/FJ. Les antennes seront sous la tutelle des Préfets et des gouverneurs, de l'administration territoriale en général. Les antennes travailleront en synergie et en étroite collaboration avec l'ANPEJ, chargée du ciblage avec le 3FPT et l'ADPME qui se chargent de la formation avec l'APIX et les chambres de commerce chargées de la formalisation ».

Et d'ajouter : « Nous tenons beaucoup à cette triptyque Formation-Formalisation-Financement. Nous comptons donner gratuitement de la formalisation gratuite pendant 4 jours ». La déléguée générale de la DER/FJ a rappelé enfin que 12,3 milliards ont été financés en faveur des femmes et des jeunes et il y a eu 81 226 crédits octroyés.