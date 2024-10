Afrique: Mamadou Diagna Ndiaye, président du Cojoj - « Les JOJ Dakar 2026 s'inscrivent dans la ligne qui place la Jeunesse et le Sport au coeur des dynamiques de transformation »

« Ce Conseil interministériel vient à son heure et nous donne l'opportunité d'attirer votre haute attention sur les préparatifs des Jeux olympiques de la Jeunesse Dakar 2026. Cet évènement, une première en Afrique, est le résultat des efforts collectifs, soutenus et coordonnés des Autorités de la République et du Mouvement Olympique sénégalais », a, à son tour rappelé Mamadou Diagna Ndiaye, en relevant la « dynamique de co-construction » qui soutend les JOJ.

Et d'ajouter, «nous avons très tôt inscrit notre action autour de deux objectifs majeurs. La définition du cadre institutionnel qui identifie, délimite et organise le rôle des parties prenantes que sont le CIO, propriétaire des Jeux, l'État du Sénégal, la Ville de Dakar, et le CNOSS, pour conformer nos méthodes et nos actions au Contrat d'Hôte, qui constitue le référentiel des JOJ Dakar 2026 ».

Ensuite, « la mobilisation et l'implication des parties prenantes nationales partenaires de la livraison des Jeux». Ce qui lui fait dire que « Toutes les instances ont pu apprécier le travail réalisé par le Comité d'organisation, en conformité avec les engagements contenus dans le Contrat d'Hôte, et ainsi mesurer les jalons importants qui ont été franchis, notamment : l'élaboration de la feuille de route stratégique (Plan d'Edition) ; la finalisation du Programme Sportif de Dakar 2026 dans une logique d'optimisation budgétaire ; le démarrage et le suivi rapproché des travaux de construction/réhabilitation des sites et des infrastructures destinés à accueillir les Jeux ; le lancement de la phase opérationnelle des Jeux avec l'identification exhaustive des acteurs qui en ont la responsabilité ; la conduite des activités d'engagement et de mobilisation de la jeunesse sur tout le territoire national ».

Selon Mamadou Diagna Ndiaye, «les JOJ Dakar 2026 s'inscrivent dans la ligne qui place la Jeunesse et le Sport au cœur des dynamiques de transformation ». « Réussir ce pari, souligne-t-il, suppose également une coopération puissante avec les membres de la grande famille olympique à travers : la consolidation des partenariats avec l'ACNOA, l'ACNO, les Fédérations Internationales, les autres Comités nationaux olympiques ; la mise en oeuvre des Conventions avec les Comités d'organisation des Jeux olympiques de Beijing 2022, Paris 2024, Milano Cortina 2026 et en perspective, Los Angeles 2028 ».

Le socle du projet Dakar 2026 est articulé autour de la vision : « La Jeunesse et le Sport, pour une contribution à la transformation du Sénégal et une source d'inspiration pour l'Afrique ».

« Cette vision, qui a été pensée par la communauté universitaire nationale et les organisations de jeunesse, reste notre crédo et nous impose de nous ouvrir à tous les segments de la société. Ainsi, le Comité d'Organisation implique dans toutes ses activités, les acteurs de la Société civile, du Patronat et des Syndicats de travailleurs », a soutenu le patron de l'olympisme sénégalais.