Afrique: Exposition - Un peintre malgache présent à la Biennale de Dakar

Tefy Kht, peintre autodidacte malgache, s'apprête à exposer pour la première fois à la 15e Biennale de l'art africain contemporain, qui se déroulera du 9 novembre au 9 décembre au Sénégal.

Le peintre Tefy Nirina Enrique Barry Andriambololoson, dit Tefy Kht, se prépare à sa toute première exposition au Dak'art au Sénégal. L'artiste malgache fait partie des cinquante-huit participants sélectionnés pour participer à l'exposition OFF de la 15e Biennale de l'art africain contemporain, qui se déroulera du 9 novembre au 9 décembre à Dakar. Cet événement incontournable met à l'honneur la diversité artistique du continent africain et rassemble des talents venus de tous horizons.

Installé au Sénégal depuis un an, Tefy Kht puise son inspiration dans la vie quotidienne sénégalaise, un univers nouveau qu'il explore avec passion à travers sa peinture. Lors de cette exposition, il présentera une série d'oeuvres intitulée « DKRéalité hybrides », composée de plus de vingt-cinq tableaux réalisés en acrylique et café. « Je veux montrer lors de cette exposition le côté positif de la ville de

Dakar », explique Tefy Kht. Pour cette aventure artistique, il collabore avec Amly, un peintre sénégalais avec qui il croise ses visions. Amly, quant à lui, met l'accent sur les aspects négatifs liés à la construction de meubles au Sénégal. Cette dualité entre leurs univers crée un dialogue fascinant entre leurs œuvres respectives.

%

Diversité artistique

La 15e Biennale de l'art africain contemporain Dak'art, initiée depuis 1992, est un événement pionnier pour le développement de l'art contemporain en Afrique. Elle célèbre la créativité et la diversité artistique du continent. Ce rendez-vous culturel d'envergure internationale accueille des artistes du monde entier, mettant en lumière les talents émergents et confirmés. Les rues de Dakar et d'autres localités du pays vibrent au rythme de l'expression artistique, des galeries traditionnelles aux espaces publics transformés en lieux d'exposition éphémères.

Les installations, les performances et les œuvres visuelles transcendent les frontières, créant ainsi un dialogue unique entre les artistes et les visiteurs. Cinquante-huit artistes d'Afrique et de la diaspora sont présentés autour du thème général « The Wake, l'éveil, le Sillage », et plusieurs événements artistiques exclusifs sont organisés. D'origine Betsileo et autodidacte, Tefy Kht s'est consacré à la peinture dès son plus jeune âge, influencé par les passionnés d'art qu'il a côtoyés.

En observant et en répétant les arts des autres artistes, il a forgé son propre style. Son séjour au Sénégal depuis juin 2023 lui a permis de s'imprégner d'une nouvelle réalité et de nourrir son travail d'une profondeur renouvelée. Tefy Kht, à travers cette première exposition à la Biennale de Dakar, s'inscrit désormais dans le paysage artistique africain, offrant une vision positive et hybride de Dakar, tout en collaborant avec des artistes locaux pour élargir encore davantage les horizons de son art.