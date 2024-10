Madagascar: Des hôpitaux signalent une hausse des cas d'AVC

Faits marquants. Le Centre hospitalier universitaire (CHU) Anosiala signale l'augmentation des personnes atteintes de l'Accident vasculaire cérébral (AVC), pendant le mois de septembre, selon une publication de l'hôpital, hier.

« L'augmentation des cas d'AVC a déjà été soulevée lors de notre revue mensuelle, il y a deux ou trois mois. Et les cas continuent à augmenter», indique un médecin au sein de cet hôpital. Ce cas n'est pas isolé. L'AVC est aussi devenu plus fréquent, depuis deux semaines, au CHU Andohatapenaka. « Il y a un moment, cette maladie s'est calmée, et d'un coup, le nombre de cas a fortement augmenté. Actuellement, près de la moitié de nos lits sont occupés par ces patients, avec un nouveau cas presque chaque jour », partage un médecin au sein de cet hôpital.

Pour le CHU Joseph Raseta Befelatànana (JRB), qui dispose du plus grand service de prise en charge de cette maladie, deux à trois cas par jour de garde arrivent à l'hôpital. « Bien que nous n'ayons pas observé de vague d'AVC, nous constatons une augmentation des cas d'année en année. Les chiffres sont plus élevés cette année par rapport à l'année dernière », indique le Dr Falihery Rakotomavo, chef d'unité du service de réanimation au CHUJRB. Le rajeunissement des patients atteints de l'AVC est également un fait constaté par les professionnels de santé. « Il s'agit d'une maladie qui touche les personnes âgées, mais actuellement, les victimes de l'AVC sont de plus en plus jeunes », enchaîne cet anesthésiste-réanimateur.

L'AVC hémorragique, dont la principale cause est l'hypertension artérielle non traitée, serait le plus fréquent. « Les uns ne savent pas qu'ils sont hypertendus. D'autres le savent, mais ont négligé le traitement, soit ils ne prennent pas quotidiennement les médicaments, soit ils ont arrêté d'en prendre », expliquent nos sources. Les médecins regrettent que les Malgaches ne soient pas convaincus par la nécessité du traitement de l'hypertension artérielle.

« Beaucoup ne savent pas qu'ils souffrent d'hypertension. Le dépistage est donc essentiel. Lorsque l'hypertension artérielle est bien traitée, il est possible d'éviter l'AVC », conseille le Dr Falihery Rakotomavo. Les spécialistes recommandent aussi de surveiller le diabète, et aussi d'arrêter le tabagisme, la consommation d'alcool et d'aliments trop gras, qui sont des facteurs qui favorisent l'AVC.