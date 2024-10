Afrique: CAN 2025 - Mince chance de qualification pour les Barea

Chercher une aiguille dans une botte de foin. La qualification des Barea s'éloigne de plus en plus après la quatrième journée. Madagascar a enregistré deux défaites et deux nuls. La Grande Île s'est inclinée 0 à 1 contre la Tunisie, puis a été tenue en échec (1-1) respectivement contre les Comores et la Gambie. Elle a perdu 0 à 1 ce lundi contre la Gambie lors de la quatrième journée. Au classement provisoire, Madagascar est figé à la dernière place (2 points -2). La Tunisie occupe la position de leader (7 points +1) devant les Comores (6 points +1) et la Gambie (5 points 0).

Tard hier soir, les Coelacanthes ont reçu les Aigles de Carthage à Abidjan, en Côte d'Ivoire, comptant pour la quatrième journée. La chance de qualification des Barea pour la phase finale de la CAN, après l'exploit en 2019, est donc très mince et, en plus, soumise à de nombreux paramètres. Il faut d'abord engranger les six points, soit deux victoires contre la Tunisie et les Comores.

La qualification serait possible dans le cas où la Gambie et l'équipe vaincue entre les Comores et la Tunisie ne gagnent aucun de leurs matchs lors des deux dernières journées restantes. À la cinquième journée, Madagascar accueillera la Tunisie et la Gambie recevra les Comores le 15 novembre. À la sixième et dernière journée, prévue le 19 novembre, les Comores recevront Madagascar et la Tunisie affrontera à domicile la Gambie.

Outre la qualification à la CAN, les Barea joueront le deuxième tour des éliminatoires au Championnat d'Afrique des nations en décembre, dont la phase finale aura lieu en février, suivi des cinquième et sixième journées qualificatives à la Coupe du monde en mars.