Madagascar: Festival international - Une 35e édition de Madajazzcar couronnée de succès

« En général, c'était satisfaisant », confie Jackie Ranarison, à la tête de l'organisation du festival international Madajazzcar, après la clôture de sa 35e édition ce dimanche, après avoir débuté le 3 octobre. Outre les hommages réussis rendus aux légendes du jazz malgache telles que Dédé Rabeson, Fanaiky Rasolomahatratra, Bara Ravoloson et Serge Henri Rodin, cette édition a marqué un tournant en mettant en avant la place des femmes dans le monde du jazz. Parmi les plus de cinq cents participants, environ cent vingt étaient des femmes, prouvant que les musiciennes talentueuses continuent de briser les barrières et de marquer l'histoire du jazz.

« Les femmes étaient présentes sur presque toutes les scènes, avec plus de cinquante-cinq prestations dans divers lieux comme Antananarivo, Antsirabe, Nosy Be, Ampefy et Tamatave », souligne Jackie Ranarison.

« Nous avons reçu de nombreuses candidatures féminines et invité plusieurs artistes, bien que certaines aient été contraintes de se désister pour des raisons de santé, de grossesse ou à cause de leurs tournées musicales. »

Cette édition a également vu la participation de treize artistes internationaux, dont The Clarisse Sisters de Maurice, MalagaSwiss Jazz United de Suisse, et Milap Duo de France, qui ont partagé la scène avec les artistes locaux, renforçant ainsi les échanges interculturels.

Pour Jackie Ranarison, cette 35e édition de Madajazzcar a permis de « réfléchir au respect dû aux femmes, non seulement dans le jazz mais dans tous les domaines, y compris dans la vie quotidienne ». Il ajoute : « À travers le jazz, nous véhiculons des valeurs de paix, de respect et d'humanité. Je souhaite que cette reconnaissance des femmes ne se limite pas à la musique, mais s'étende à tous les secteurs. Lors des futures éditions de Madajazzcar, nous continuerons de mettre en avant cette considération. » Cette édition a non seulement célébré la musique, mais a également ouvert une réflexion sur la place des femmes dans le jazz à travers des concerts, de la formation, des conférences et autres.