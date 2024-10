Afrique: Classement Forbes - Trois Malgaches parmi les grosses fortunes d'Afrique francophone

Selon Forbes Afrique, Hassanein Hiridjee, Hasnaine Yavarhoussen et Ylias Akbaraly figurent parmi les chefs d'entreprises, dont les firmes enregistrent des chiffres d'affaires importants dans la région de l'océan Indien.

Des milliards d'euros d'actifs, avec des investissements qui tendent à l'international. Cette année, Forbes a décrit le profil des plus grosses fortunes d'Afrique francophone, parmi lesquels figurent trois hommes d'affaires malgaches. Il s'agit de Ylias Akbaraly, président de Redland Company Holding, Hassanein Hiridjee, président d'Axian Group, Hasnaine Yavarhoussen, directeur général du groupe Filatex. Des chefs d'entreprises dont les investissements dans la Grande île et ailleurs génèrent plusieurs milliers d'emplois et de fonds pour des secteurs aussi vastes que diversifiés dans l'économie.

En tête du classement, Ylias Akbaraly se distingue « comme la première fortune de Madagascar et la quatrième d'Afrique francophone », selon Forbes, grâce à sa société Redland Company Holding. Pour cette figure emblématique du monde des affaires, Forbes dépeint des investissements fructueux, avec des contrats et des investissements qui s'enchaînent, dans des secteurs comme l'immobilier.

Un domaine dans lequel les investissements ont connu une croissance significative, « avec des actifs totalisant plus de 1,2 milliard d'euros », estime Forbes. Des contrats importants sont également en cours « dont un à un montant avoisinant plus de 1 milliard d'euros dans le domaine de la digitalisation », évoque aussi le magazine.

Diversifiés

Hassanein Hiridjee, PDG du groupe Axian, est aussi un des tycoons pesant lourd dans l'océan Indien et en Afrique. « Le groupe, qui emploie aujourd'hui près de huit mille personnes, a réalisé un chiffre d'affaires de 2,2 milliards d'euros en 2023 », indique Forbes. Le groupe a aussi élargi ses zones d'opération, en étant aujourd'hui présent dans dix-sept pays d'Afrique et de l'océan Indien.

Les secteurs touchés par Axian sont aussi assez diversifiés, notamment dans le secteur des télécommunications, les services financiers, la fintech ou encore l'énergie. « Hassanein Hiridjee se distingue par sa vision audacieuse, prônant le développement d'un écosystème entrepreneurial robuste en Afrique. Il a souligné la nécessité de multiplier par dix le nombre d'entreprises africaines générant plus d'un milliard de dollars de chiffres d'affaires ».

Hasnaine Yavarhoussen, directeur général du groupe Filatex, est décrit par Forbes comme l'« incarnation d'une nouvelle génération d'entrepreneurs africains qui allie innovation, responsabilité sociétale et engagement pour un avenir durable ». L'homme d'affaires, connu pour ses activités de mécénat d'art en général, est aussi à la tête de l'un des plus grands groupes du pays, opérant dans l'immobilier haut de gamme, l'énergie et les zones franches.

Le groupe Filatex a construit plus de 280 000 mètres carrés de surface immobilière et a généré plus de trente-sept mille emplois. Filatex s'est également imposé dans le secteur de l'énergie, en contribuant efficacement à la transition énergétique, avec la construction de parcs solaires dans plusieurs villes du pays.

Ces installations représentent 184 mégawatts de puissance installée, dont 9 MW proviennent de la production d'énergie solaire. Selon Forbes, le groupe génère annuellement un chiffre d'affaires avoisinant les 300 millions d'euros (2023). « Les ambitions s'étendent désormais au reste du continent africain, avec un intérêt particulier pour le Sénégal, le Ghana, la Guinée et la Côte d'Ivoire. Ce qui caractérise les firmes gérées par ces fortunes, c'est surtout leur dimension internationale qu'elles se sont forgée depuis plusieurs années, voire des décennies, avec des perspectives d'évolution très reluisantes ».