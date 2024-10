Madagascar: La route se dégrade à Marovoay

La ville de Marovoay est située dans la partie centre-est de la région Boeny, dans le district de Marovoay. Le nombre de la population est d'environ quarante mille habitants. Elle est peu connue comparée à certaines destinations nationales. Toutefois, elle présente des potentialités économiques importantes et un certain dynamisme économique.

Ses activités agricoles sont nombreuses. Elle fait le renom de la région Boeny, connue pour son fort potentiel en production de riz, notamment avec la plaine de Marovoay, qui est historiquement le deuxième grenier à riz de Madagascar. L'un des atouts de cette riziculture repose sur une bonne maîtrise de l'eau.

Cependant, l'accès à cette commune en forme de cuvette est devenu très difficile depuis la dégradation continue et avancée de la route, surtout sur les 12 km au croisement menant jusque dans la ville.

« Les véhicules parcourent cette distance de 12 km en quarante-cinq minutes. C'est un véritable parcours du combattant pour les taxis-brousse, où des centaines de nids d'autruche jalonnent la chaussée, s'étendant jusqu'au coeur de la ville. »

« Le dernier entretien de cette portion appelée 12 km remonte à 2015. Depuis, les travaux de réhabilitation n'ont plus été observés. Même la route à travers la ville est en mauvais état. Les habitants ne trouvent plus aucune trace de voie goudronnée. C'est désormais un souvenir. Le seul tronçon en bon état est celui à partir d'une station d'essence jusqu'à l'église Fjkm Marovoay Atsimo, long d'à peu près 300 m. Il est fait en pavé, mais en période de pluies, une grande inondation embourbe la route. L'assainissement et les canaux ont été oubliés », a expliqué un habitant.

La ville de Marovoay est sale ; c'est le premier constat et l'image que l'on observe à partir du tranompokonolona et en plein centre. Des eaux usées, des mares stagnantes et puantes inondent la voie dans cette zone commerciale très fréquentée.

D'après les commerçants sur place, cette situation dure depuis plusieurs mois. Et pourtant, le marché principal de Marovoay se trouve au coeur de ce centre-ville et de ces allées très animées.

Ordures

De la poussière s'éparpille en permanence au moindre souffle de vent. Des tas d'ordures sont entassés près du marché et dans les rues. À la prochaine saison de pluies, le pire est à craindre, tel qu'une épidémie de diarrhée et de grippe, entre autres.

Le climat est chaud et humide à Marovoay puisqu'elle est en forme de cuvette. La ville est entourée de vastes étendues agricoles et de rizières, témoignant de l'importance de l'agriculture dans le district. L'élevage de poissons est également l'une des principales activités économiques de Marovoay, ainsi que l'élevage de boeufs.

Les habitants sont également touchés par des séries de délestage, mais cela se produit de 4 h du matin jusqu'à 8 h, en semaine. Chaque dimanche, la coupure ne dure que deux heures, de 4 h à 6 h du matin.

La difficulté d'accès à l'eau est vécue par les habitants, comme dans tout le pays. Le fleuve Betsiboka, qui traverse Marovoay, est une voie d'eau essentielle pour la région. L'approvisionnement en eau potable dépend de ce fleuve. L'eau du robinet ou des bornes fontaines est de couleur jaunâtre ; les habitants ont l'habitude d'en boire sans la faire bouillir.

Le district de Marovoay a le potentiel de se développer économiquement dans tous les secteurs, mais cela dépend d'un changement de mentalité parmi les responsables de la commune et les habitants, notamment en matière de propreté. Le chef de district, Tolotriniaina Rakotonindriana, a déjà déployé des efforts pour inciter chacun à s'impliquer davantage dans le développement depuis deux ans.