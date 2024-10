Afrique: CAN 2025 - Neuf qualifiés, huit éliminés, espoir pour la Guinée, peur pour le Ghana

À deux journées de la fin des éliminatoires de la CAN 2025, les premiers tickets commencent à tomber et ce sont pour les gros du continent, même si l'Angola et l'Ouganda ont déjà réussi à décrocher leur sésame. La Guinée retrouve de l'espoir, alors que celui-ci s'amenuise pour le Ghana.

Les gros n'ont pas perdu de temps et certains ont fait le plein de points en quatre journées en alignant quatre victoires en quatre matches dans ces éliminatoires de la CAN 2025. Le Maroc, même qualifié d'office, s'est baladé pendant ses quatre succès en inscrivant 14 buts (meilleure attaque) au moment où la RDC n'en encaissait aucun (meilleure défense).

Si l'Égypte et l'Algérie ont fait le plein de points sans surprise, la moisson de l'Angola était moins attendue. Les Palancas Negras survolent leur poule F devant le Soudan et surtout le Ghana, confirmant leurs belles dispositions aperçues lors de la dernière CAN.

Des Lions au rendez-vous

Malgré ses soucis en coulisses, le Cameroun a aussi assuré sa qualification très tôt, tout comme le Sénégal, peu perturbé visiblement par le départ de son sélectionneur historique Aliou Cissé. Les Lions joueront la première place du groupe L contre le Burkina, premier pays qualifié. La grosse performance revient pour l'instant à l'Ouganda qui réussi à décrocher son ticket avant l'Afrique du Sud, troisième de la dernière CAN. Les Cranes retrouvent la Coupe d'Afrique après avoir raté les deux dernières éditions.

Alors qu'ils avaient besoin d'un match nul pour valider leur ticket, les champions d'Afrique ivoiriens ont été surpris par la Sierra Leone (0-1) et devront patienter pour s'ajouter à la liste des qualifiés. Cela devrait être également qu'une question de temps pour des équipes comme l'Afrique du Sud, le Mali, le Soudan ou la Guinée équatoriale, à la recherche d'un point lors des deux dernières journées.

Cap-Vert ou Mauritanie ? Ou les deux ?

L'espoir est revenu du côté de la Guinée, battu lors des deux premières journées. Deux matches contre l'Éthiopie plus tard, avec cinq buts de Serhou Guirassy, voilà le Syli en bonne posture pour décrocher le deuxième ticket du groupe H derrière la RD Congo. La prochaine journée face au Congolais s'annonce électrique avant une « finale » sans doute contre la Tanzanie.

Le Botswana peut également rêver d'une deuxième CAN après celle de 2012. Les Zébres sont deuxièmes de la poule C derrière l'Égypte avec trois points d'avance sur le Cap-Vert et la Mauritanie. Ces deux pays, présents à la dernière CAN, sont en danger, mais ont toujours leur destin en main pour décrocher le second ticket qualificatif derrière les Pharaons.

CAN 2025: Calendrier, résultats, et classements des éliminatoires

Ce sera plus compliqué pour le Ghana qui, même s'il gagne ses deux derniers matches (Niger, Angola) pourrait manquer la CAN pour la première fois depuis 2004. Il faudrait que le Soudan de son côté s'incline en même temps face aux mêmes adversaires...

Enfin, huit équipes sont déjà assurées de ne pas prendre part à la fête marocaine. Pour le Lesotho, l'Eswatini ou le Soudan du Sud, l'histoire se répète ; ce n'est pas cette fois qu'ils disputeront la première CAN de leur histoire.

Les pays déjà qualifiés : Maroc (pays organisateur) Burkina Faso, Cameroun, Algérie, Sénégal, Angola, Ouganda, RD Congo, Égypte.

Les pays déjà éliminés : Lesotho, Liberia, Eswatini, Namibie, Soudan du Sud, Burundi, Malawi, Éthiopie.