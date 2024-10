Afrique: United Airlines annonce le lancement de vols directs toute l'année entre Dakar et Washington D.C.

United Airlines a annoncé aujourd'hui son projet d'étendre davantage son réseau en Afrique avec le lancement d'une nouvelle liaison directe toute l'année, opérée trois fois par semaine, entre Dakar et Washington D.C.

Il s'agit de la première liaison de la compagnie entre le Sénégal et les États-Unis. À partir du 24 mai 2025 (sous réserve d'approbation gouvernementale), United sera la seule compagnie aérienne à relier Dakar à Washington D.C., et l'année prochaine, elle desservira plus de destinations en Afrique que toute autre compagnie américaine.

Le lancement des vols Dakar-Washington D.C. en 2025 s'inscrit dans l'expansion de la présence de United en Afrique débutée cette année, avec l'ajout de Marrakech (Maroc) à son réseau à partir du 25 octobre 2024. United sera la première et la seule compagnie à opérer des vols directs entre Marrakech et les États-Unis, complétant ainsi ses liaisons existantes de Cape Town (Afrique du Sud) vers New York/Newark et Washington D.C. ; de Johannesburg (Afrique du Sud) vers New York/Newark ; d'Accra (Ghana) vers Washington D.C. ; et de Lagos (Nigeria) vers Washington D.C. La nouvelle liaison de United vers Dakar contribuera à soutenir l'industrie touristique croissante de l'Afrique, qui a connu une augmentation de 13% des arrivées au premier trimestre 2024 par rapport à la même période en 2023, selon l'ONU Tourisme.

« Nous sommes ravis d'annoncer la toute première liaison de United au départ du Sénégal et une nouvelle expansion de notre réseau reliant l'Afrique aux États-Unis » a déclaré Marcel Fuchs, Directeur Général des Ventes Internationales de United Airlines. « Les voyageurs du Sénégal bénéficieront d'une liaison directe vers la capitale américaine, ainsi que de la possibilité de prendre facilement des vols en correspondance via notre hub de Washington Dulles vers 65 destinations à travers l'Amérique. Nos clients américains pourront quant à eux profiter de la position centrale de Dakar sur la côte ouest-africaine, qui devient la porte d'entrée idéale vers l'Afrique avec ses plages immaculées, ses forêts luxuriantes et son riche patrimoine archéologique. »

Cette nouvelle liaison fait partie de la plus grande expansion internationale de l'histoire de United, qui ajoutera 11 nouveaux vols et 8 nouvelles destinations* pour ses passagers l'été prochain. À partir de mai 2025, United lancera cinq nouveaux vols depuis son hub de Newark/New York vers des destinations qui ne sont desservies par aucune autre compagnie américaine, et notamment Nuuk (Groenland), Palerme (Italie), Bilbao (Espagne), l'île de Madère et Faro (Portugal). La compagnie ajoutera également trois nouvelles liaisons au départ de Washington D.C./Dulles, dont des vols saisonniers vers Nice (France) et Venise (Italie).

United ajoutera aussi de nouveaux vols au départ de Tokyo-Narita vers Kaohsiung, Oulan-Bator (Mongolie), et Koror (Palaos) - des destinations qu'aucune autre compagnie américaine ne dessert. Ces nouveaux vols bénéficieront de correspondances faciles avec les liaisons transpacifiques de United opérées de Tokyo-Narita vers cinq hubs aux États-Unis continentaux.

La plupart de ces nouveaux vols seront disponibles à la vente sur United.com et sur l'application United dans les semaines à venir.

United est la plus grande compagnie aérienne au monde en termes de sièges-kilomètres offerts et dessert plus de destinations internationales que toute autre compagnie américaine. Au total, l'été prochain, United proposera 800 vols quotidiens vers et au départ de 147 destinations internationales, dont 40 exclusives qui ne sont desservies par aucune autre compagnie aérienne américaine.