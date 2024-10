Sénégal: Lancement du nouveau référentiel des politiques publiques - Diomaye livre sa vision du «Sénégal 2050»

Le président de la République a procédé hier, lundi 14 octobre au lancement du nouveau document de politique nationale de développement lors d'une cérémonie qui a réuni plusieurs personnalités dont le Premier ministre, Ousmane Sonko au Centre international de conférences Abdou Diouf de Diamniadio (CICAD).

Intitulé « Sénégal 2050 », ce document bâti sur 4 axes stratégiques de transformation propose le renforcement de l'État de droit et des institutions publiques mais aussi la construction d'un modèle de développement endogène, à partir de 8 pôles régionaux pour un développement territorial plus équilibré.

Exit le PSE ! Retenez désormais « Senegal2050 ». Fin donc de suspense autour du nouveau document de politique nationale de développement du régime en place. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a procédé hier, lundi 14 octobre, au lancement officiel de ce nouveau référentiel des politiques publiques au Centre international de conférences Abdou Diouf de Diamniadio (CICAD).

La cérémonie de lancement de ce document qui remplace désormais le Plan Sénégal émergent (PSE) lancé par son prédécesseur en 2015 et qui visait le développement du Sénégal à l'horizon 2035 a réuni plusieurs membres du Gouvernement dont le Premier ministre, Ousmane Sonko, des ministres et d'autres personnalités nationales et étrangères. Intitulé « Sénégal 2050 », ce document illustré par un baobab, emblème national qui symbolise l'esprit de force et de résilience du peuple sénégalais repose sur 4 axes stratégiques de transformation.

Il s'agit de la gouvernance et l'engagement panafricain, de l'aménagement et développement durable du territoire, du capital humain et de la justice sociale, de l'économie compétitive et de la création d'emplois. Dans son discours devant le parterre d'invités qui ont fait le déplacement pour assister à cette cérémonie, le Premier ministre, Ousmane Sonko revenant sur quelques détails de ce programme, a indiqué au sujet du premier axe de ce programme qu'il consiste au renforcement de l'État de droit et des institutions publiques. « Il sera au coeur de la transformation. Le Sénégal ambitionne de devenir un modèle de bonne gouvernance en Afrique, en luttant contre la corruption, en réformant ses institutions, et en promouvant la transparence. », a-t-il annoncé.

8 pôles régionaux pour un développement territorial plus équilibré

Toujours dans ce nouveau référentiel des politiques qui ambitionne de redéfinir le développement du pays sur le long terme, le régime en place a également décliné son ambition d'inscrire le Sénégal dans la dynamique d'un « État souverain, juste et prospère » à travers six défis.

Parmi ces défis, nous pouvons citer entre autres, la construction d'un modèle économique endogène, à partir des pôles territoriaux de développement ; le développement d'un capital humain de qualité et de l'équité sociale ; le renforcement de la stabilité nationale dans le cadre de l'intégration régionale ; la promotion de la Bonne gouvernance dans l'action publique ; la promotion des sciences et de l'innovation technologique et le développement d'un financement adéquat de l'économie.

Ainsi, 8 pôles régionaux pour un développement territorial plus équilibré et mieux planifié des collectivités territoriales sont prévus dans le cadre de cette nouvelle politique de construction d'un modèle de développement endogène. Il s'agit du Pôle Centre, le Pôle régional Sud, le Pôle Nord, le Pôle Nord-Est, le Pôle Sud-Est Kédougou, le Pôle Thiès, le Pôle Dakar et le Pôle Diourbel-Louga.