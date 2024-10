Sénégal: Techniques d'élaboration d'un plan de formation - le RAFPRO en session de capacitation à Dakar

Une session de formation sur l'élaboration d'un plan de formation se déroule dans le cadre de la mise en œuvre des activités pour l'exercice 2024 du Réseau Africain des Institutions et Fonds de Formation Professionnelle (RAFPRO).

Engagé depuis 2019 dans un processus de renforcement des capacités de ses différentes catégories de personnel, le Réseau Africain des Institutions et Fonds de Formation Professionnelle (RAFPRO) organise une session de capacitation de cinq jours, qui a débuté le lundi 14 octobre 2024, à Dakar. Les participants, venus du Bénin, du Congo, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Mali, du Niger, du Togo et du Sénégal, seront formés aux techniques d'élaboration d'un plan de formation afin d'outiller les jeunes de leurs pays respectifs.

Lors de l'ouverture de cette session, le directeur général du 3FPT, Babo Amadou Ba, a souligné que la mise en oeuvre du plan de formation permet, d'une part, « de renforcer les capacités de chaque membre du personnel à exercer efficacement ses fonctions actuelles, et, d'autre part, de combler autant que possible, en interne, les besoins futurs de compétences pour concrétiser la vision et la stratégie à long terme du RAFPRO en général, et des institutions et fonds en particulier ».

Le thème de cette session de formation revêt une importance capitale, car « il est au coeur des interventions de nos structures respectives », a-t-il affirmé. En effet, le plan de formation du personnel constitue un outil stratégique permettant à l'organisation de cerner ses nouveaux besoins en compétences, de déterminer les talents à recruter, mais aussi d'identifier ceux dont elle dispose en interne et qui nécessitent un perfectionnement.

Selon lui, « le plan de formation favorise l'adaptation aux évolutions constantes des contextes technologique, social, économique, législatif, politique, environnemental et organisationnel, tout en améliorant la performance et la rentabilité ». Il a également salué le comité conjoint (ONFP et 3FPT) qui, dans un esprit de partenariat, de complémentarité et de synergie, n'a ménagé aucun effort pour garantir le succès de cette session de formation.

Le directeur général de l'Office National de Formation Professionnelle (ONFP), Mouhamadou Lamine Bara Lo, a, pour sa part, mis en avant l'étroite collaboration avec les structures dédiées à la formation. « Nos États ont besoin de main-d'oeuvre qualifiée pour assurer le développement de nos pays », a-t-il déclaré. Ainsi, « la formation s'impose comme un impératif pour répondre aux besoins du marché, mais aussi pour créer de l'emploi et, par conséquent, de la richesse », a-t-il soutenu. Soucieux de convaincre, il a ajouté : « Nos jeunes tentent l'émigration, et la plupart d'entre eux ne disposent pas d'une formation qualifiante. Trouver une bonne formation et un emploi garanti sur le continent est donc plus rassurant », a-t-il conclu.