Sénégal: UGB - Le recteur pour la valorisation des déchets des filières agricoles

Saint-Louis — Le recteur de l'Université Gaston berger (UGB) de Saint-Louis, Pr Magatte Ndiaye, a plaidé mardi, pour la valorisation des déchets des filières agricoles par leur utilisation dans des secteurs comme la biotechnologie.

Citant le typha, la balle de riz, les noyaux de mangue qui causent beaucoup de problème d'encombrement et de pollution, il estime que ces déchets agricoles peuvent être valorisés dans la biotechnologie, les matériaux et le cosmétique.

"Nous devons être en mesure de concevoir des politiques et stratégies nationales capables de répondre aux aspirations des peuples tout en préservant ce que nous avons en communs", a préconisé le recteur de l'UGB, ajoutant qu'il faut donner une seconde vie à ces déchets.

Le professeur Ndiaye s'exprimait à l'occasion du lancement de la chaire Unesco "Ingénierie durable des produits biosourcés", un projet de quatre ans financé par l'Agence française de développement (AFD) en faveur de l'UGB.

Selon lui, "ce projet qui accompagne les activités de la chaire UNESCO vient à son heure car il veut mobiliser des moyens et proposer des méthodes pour répondre aux besoins de développement identifies".

"Cette chaire se place donc dans une longue tradition alliant démarche scientifique, innovation pédagogique et service à la communauté", a fait valoir l'universitaire.

Le professeur Joseph Bassama, enseignant chercheur à l'UGB, a signalé de son côté que "ce projet est une opportunité d'échanges interuniversitaires".

Ainsi, des programmes de formation seront déroulés durant ces quatre ans en faveur des étudiants en master et des enseignants de l'UGB ou d'autres universités africaines.

Sept écoles d'ingénieries et centre de recherche français et six universités africaines participent à ce projet, selon une note remise à la presse.

La chaire UNESCO, précise la source, va mener des activités autour de la montée en capacité des ressources humaines, de la construction et de l'équipement d'une plateforme de recherche et innovation à l'UGB, de la construction d'un lien fort entre la plateforme et l'industrie ainsi que de la création d'un master interuniversitaire sous régional des produits biosourcés porté par l'UGB.