Sénégal: Académie 'Linguère Ndatté Yala', un cadre pour former et accompagner de femmes leaders

Dakar — Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme du service publique, Olivier Boucal, a procédé, mardi, à Dakar, au lancement officiel de l'académie "Linguère Ndatté Yala" pour le renforcement de capacités des femmes leaders dans l'administration publique.

"La mise en place de cette académie traduit notre volonté inébranlable de faire de l'équité et de l'égalité de genre une réalité tangible de notre administration. Elle servira de cadre de formation, d'espace d'autonomisation et d'accompagnement permettant aux femmes de monter en compétence, en renforçant notamment leur leadership", a expliqué le ministre.

Selon lui, la problématique de l'accès des femmes aux postes de responsabilité constitue une préoccupation majeure des plus hautes autorités de l'État, de la société civile et de tous les acteurs de développement.

Il a expliqué que "les causes de cette situation sont souvent liées à un déficit, à un défaut d'accompagnement et à un manque de motivation des femmes diplômées et compétentes pour accéder à des postes de responsabilité".

Pour le succès de l'Académie, le ministre de la Fonction publique a souligné que le contenu pédagogique a été conçu avec des experts de l'Ecole nationale d'administration (ENA), le CESAG, le BOM, la FASTEF, l'ESEA, la GIZ et de consultants confirmés dans ce champ de compétence.

L'Académie se veut un cadre fédérateur où les femmes de l'administration seront renforcées dans divers champs de compétence technique et relationnels avec des soft skills, afin qu'elles puissent exercer un leadership transformationnel et relever avec sérénité les défis de leur vie professionnelle, a expliqué le ministre.

Durant la phase pilote, cinq ministères sont concernés par le projet : ministère en charge de la Fonction publique, ceux de l'Economie, du Plan et de la Coopération, de l'Industrie et du Commerce, de la Communication, des Télécommunications et de la Justice.

Le projet cible les régions de Kaolack et de Kaffrine avec deux groupes : les cibles directs, notamment les agents de l'administration centrale et déconcentrée, et les cibles indirects, c'est-à-dire les citoyens et les entreprises.

Ce projet, conçu en partenariat avec la coopération allemande, pour la période 2025-2029, vise à vulgariser les principes fondamentaux de la démocratie et de l'Etat de droit et à sensibiliser à l'éthique et à la responsabilité en politique.

L'objectif final est de disposer d'une masse critique de femmes leaders au sein de l'administration publique sénégalaise, capables de rendre de meilleurs services publics aux usagers, citoyens et contribuables.

Sonkë Siemon, ambassadeur d'Allemagne au Sénégal, souligne que le projet s'inscrit dans le cadre de la politique de son pays en matière de promotion des droits des femmes et de renforcement de leurs rôles dans tous les domaines.