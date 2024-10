Sénégal: Le gouvernement s'engage pour une bonne organisation des JOJ Dakar 2026

Dakar — Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a annoncé mardi un ensemble de mesures que le gouvernement est appelé à mettre en oeuvre pour la réussite de l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

Le chef du gouvernement sénégalais est revenu en détail sur ces mesures au cours d'un conseil interministériel consacré aux préparatifs des JOJ prévus à Dakar du 31 octobre au 13 novembre 2026.

Les ministres concernés sont chargés de travailler à la mise en oeuvre de ces différentes mesures, au nombre de 40, pour assurer la réussite de l'organisation de l'édition 2026 des Jeux olympiques de la jeunesse.

Concernant les infrastructures sportives et le transport, Ousmane Sonko a pressé le gouvernement d"'accélérer les travaux de construction des six bâtiments additionnels du campus social de l'université Amadou Mahtar Mbow (UAM) et de mettre à disposition le site d'hébergement de Guéréo", dans la région de Thiès (ouest).

Il a demandé aux ministres concernés de veiller à la réhabilitation des infrastructures scolaires et universitaires" devant être utilisées pour la manifestation.

Un programme de mise à niveau des axes routiers et des parkings de stationnement, "en particulier sur les voies de circulation concernées par les JOJ, sera mis en oeuvre", a indiqué Ousmane Sonko.

Il a de même annoncé l'élaboration d'un plan de transport "approprié", garantissant "une bonne mobilité" et la sécurité des participants et des spectateurs pendant toute la période des compétitions.

Le Premier ministre a par ailleurs demandé la tenue d'une réunion ad hoc sur la question énergétique, au plus tard le 15 novembre 2024, afin d'évaluer "de façon structurée les besoins en énergie des Jeux".

Concernant l'hébergement, le gouvernement a ordonné la mise en oeuvre du plan d'hébergement hôtelier retenu.

Ousmane Sonko a en outre chargé les ministres concernés de "veiller au renforcement des infrastructures de télécommunications", pour une amélioration des réseaux mobiles et l'accès à une connexion Internet haut débit dans les sites sportifs.

Sur ce point, il a demandé au ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, de "créer les conditions d'une couverture médiatique de qualité" des JOJ 2026.

"Relever le plateau médical"

S'agissant des infrastructures de santé, le Sénégal devra se conformer au code antidopage de l'Agence mondiale antidopage (AMA), au plus tard le 12 janvier 2025, et "mettre à disposition un siège pour l'Organisation nationale antidopage au Sénégal".

Le conseil interministériel présidé par le Premier ministre a permis de prendre "des dispositions idoines" pour le relèvement du plateau médical de la polyclinique de l'université Amadou Mahtar Mbow.

Il a été aussi décidé d'intégrer les établissements hospitaliers militaires dans le dispositif médical d'ensemble des Jeux.

Les ministres en charge de questions relatives à la sécurité et la sureté des Jeux ont été instruits de mettre en place "un programme spécial conjoint sécurité des JOJ", pour faciliter aux participants, les formalités d'entrée, de séjour au Sénégal et de départ.

Le Premier ministre souhaite "l'implication effective" des collectivités territoriales et du mouvement "navétane" dans les activités sportives, culturelles et festives des Jeux, en vue notamment de "garantir la propreté des villes d'accueil et des environnements immédiats des sites".

Il a été arrêté que les ministres concernés vont travailler à la mise en place d'un plan de gestion et de compensation de l'empreinte carbone des JOJ, mais aussi d'un programme de reboisement des villes hôtes des compétitions, à savoir Dakar, Diamniadio, Saly et Mbour.

Le chef du gouvernement a instruit les ministres en charge de ces questions de travailler à donner aux JOJ 2026 "une empreinte culturelle affirmée", en veillant à la promotion des acteurs culturels sénégalais et africains.

En ce qui concerne le financement des Jeux, il a exigé "la finalisation des procédures et la mobilisation des ressources nécessaires à l'expropriation de titres fonciers concernés par le projet de rénovation du Stade Iba Mar Diop".

Il a annoncé un réaménagement du calendrier universitaire en 2025/2026 et en 2026/2027 pour mettre à la disposition du comité d'organisation, les infrastructures de l'université Amadou Mahtar Mbow devant abriter le Village olympique, au plus tard le 31 juillet 2026.

Ousmane Sonko s'est dit rassuré du travail qui est en train d'être fait et a salué "l'esprit de collaboration entre le ministère des Sports et le mouvement olympique."