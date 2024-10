Maroc: Laâyoune/INDH - Campagne de sensibilisation sur la santé de la mère et de l'enfant dans la commune Foum El Oued

Foum El Oued (Province de Laâyoune) Une soixantaine de femmes ont bénéficié, mardi à la commune de Foum El Oued relevant de la province de Laâyoune, d'une campagne de sensibilisation axée sur la santé maternelle et infantile.

Organisée à l'occasion de la Journée internationale de la femme rurale, cette action s'inscrit dans le cadre d'une série de campagnes de sensibilisation sur la santé maternelle et infantile, menées par le Comité provincial de développement humain (CPDH) de Laâyoune, en partenariat avec l'association "Attiqa" pour l'appui de la femme et de l'enfant en situation difficile et la Délégation provinciale du ministère de la Santé et de la Protection sociale.

Cette campagne qui s'inscrit dans le sillage de la 3ème phase de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), en particulier son 4ème programme "Impulsion du capital humain des générations montantes", vise à sensibiliser les femmes rurales sur les bonnes pratiques de santé et à permettre à cette catégorie de bénéficier d'examens médicaux gratuits.

En outre, cette campagne de sensibilisation a porté sur des examens en gynécologie au profit de 12 femmes et en pédiatrie au profit de 41 enfants, ainsi que la vaccination des enfants et la vérification de leur carnet de vaccination.

Dans une déclaration à la MAP, M. Ali Itreb, cadre à la Division de l'action sociale à Laâyoune, chargé du programme "Impulsion du capital humain des générations montantes", a indiqué que cette action a pour objectif de contribuer à la promotion de l'accès des mères et des enfants au droit à la santé.

Et de poursuivre que des examens médicaux ont été prodigués sur place en médecine générale, en génécologie et en pédiatrie, dans le but de rapprocher les services médicaux de la population rurale.

De son côté, l'infirmier chef au Centre de santé de deuxième niveau "Alwifaq" à Laâyoune, Saida Anddam, a mis en avant l'importance de cette campagne de sensibilisation au profit des femmes autour de la santé reproductive, de la nutrition équilibrée, des bienfaits de l'allaitement maternel et du suivi médical de la femme et du nouveau-né, faisant savoir que cette initiative a permis aux femmes de promouvoir les meilleures pratiques relatives à la santé maternelle et infantile.

Pour sa part, la présidente de l'association "Attiqa" pour l'appui de la femme et de l'enfant en situation difficile, Fatima Bouchiyoua, a souligné que cette initiative vise à rapprocher l'accès des mères et des enfants aux services de santé, en particulier en milieu rural, notant qu'elle intervient également à l'occasion de la campagne "Octobre Rose" visant à sensibiliser aux risques du cancer du sein et aux moyens de le prévenir.

A rappeler que l'INDH dans le cadre de son approche novatrice et pragmatique basée des résultats palpables, s'engage de manière exemplaire pour s'inscrire dans les multiples efforts consentis à la faveur de l'amélioration des différents indicateurs inhérents à la santé de la mère et de l'enfant.