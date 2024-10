Afrique de l'Ouest: Filière cotonnière africaine- Lomé accueille le Marché des innovations et technologies agricoles

Lomé, la capitale togolaise abrite du 21 au 25 octobre 2024, la quatrième édition du Marché des innovations et technologies agricoles (Mita). L'événement, initié par le Conseil ouest et centre africain pour la recherche et le développement agricole (Coraf) en partenariat avec l'Institut togolais de recherche agronomique (Itra), se déroulera sous le haut patronage du ministre de l'Agriculture, Antoine Lekpa Gbégbéni. L’information est rapportée par le site d’informations republique togolaise

Selon ce confrère, les travaux réuniront des chercheurs, innovateurs et acteurs du secteur agricole autour du thème : « Facilitation de l'accès aux technologies et innovations agricoles de gestion intégrée des ravageurs, pestes et maladies des plantes et des animaux ».

Pour cette édition, ajoute la source, l'accent sera mis sur les technologies de gestion intégrée des ravageurs et des maladies des plantes et des animaux. L'objectif est de répondre aux défis de la sécurité alimentaire en Afrique à travers la promotion d'innovations agricoles de pointe.

« Le MITA 2024 est bien plus qu'un simple forum d'échanges. C'est une plateforme essentielle qui met en lumière des solutions innovantes pour faire face aux enjeux agricoles actuels, notamment ceux liés aux ravageurs ainsi qu'aux maladies des plantes et des animaux », a indiqué Moumini Savadogo, directeur exécutif du CORAF.

Cette nouvelle édition du MITA devrait permettre de renforcer les capacités des acteurs agricoles à travers des échanges d'informations et des expositions de technologies.

Il est bon de rappeler qu’en Afrique, la zone CFA est le second exportateur mondial de coton. La région qui était touchée par les attaques de jassides qui ont fortement réduit les récoltes en 2022/2023 a connu une reprise de sa production au cours de la campagne 2023/2024. Rapporte Agence ecofin qui exploite les données fournies par le Programme régional de production intégré du coton en Afrique (PR-PICA). Ce stock affiche une hausse de plus de 24 % par rapport à la campagne précédente dont la récolte tournait autour de 2,1 millions de tonnes.

D’après Luc Abadassi, président du PR-PICA ce rebond de l’offre s’explique par une amélioration des rendements de coton graine de l’ordre de 11 à 53 % dans les différents pays producteurs de la région.

En 2023/2024, le Mali est devenu le principal fournisseur de coton graine de la zone CFA, avec une augmentation de 77 % de sa récolte à 690 000 tonnes. Cette performance a permis à la filière malienne de supplanter le Bénin, dont la production n’a atteint que 600 000 tonnes, pour retrouver son statut de leader dans la région.

De son côté, le Cameroun a créé la surprise en devenant le 3ème producteur de la zone CFA au détriment du Burkina Faso. Alors que dans le pays d’Afrique centrale, la récolte de coton graine a augmenté de 25 % pour atteindre 394 090 tonnes, celle du Burkina Faso s’est contractée de 6 % pour s’établir à 387 370 tonnes. La Côte d’Ivoire complète cette liste avec une production évaluée à 347 371 tonnes.