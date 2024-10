Burkina Faso: 37e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara - Honneurs et hommage au héros de la Nation

La Nation burkinabè a rendu hommage au capitaine Président Thomas Sankara, le père de la Révolution d'août 1983, hier mardi 15 octobre 2024, à l'occasion de la 37e année de son assassinat, par des messages de lutte révolutionnaire, de combativité, et de la pérennisation des idéaux de la Révolution démocratique et populaire.

15 octobre 1987-15 octobre 2024. Cela fait exactement 37 ans que les Burkinabè commémorent chaque année la date anniversaire de l'assassinat du père de la Révolution burkinabè d'aout 1983 et 12 de ses compagnons d'infortune tombés sous les balles assassines. Autant le dire, les générations se succèdent, mais l'âme du guerrier reste éternelle et ses idéaux encore plus vivaces que jamais au sein du peuple burkinabè.

Cette année, cela fait la deuxième fois que la commémoration de l'assassinat du capitaine-Président Sankara qui a toujours été organisé par les partis politiques et autres mouvements d'obédience sankariste s'est faite sous l'égide du gouvernement, donc de l'Etat burkinabè. Pour le président du Comité international du mémorial Thomas-Sankara (CIMTS), le colonel-major, Daouda Traoré, ce choix de l'exécutif burkinabè dénote de la volonté des plus hautes autorités de poursuivre l'oeuvre révolutionnaire de Sankara.

Les signaux selon lui sont déjà au vert au regard de l'engagement résolu du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré qui, à son avis, a pris fait et cause pour immortaliser Thomas Sankara et épouser sa vision et son leadership en matière de développement socioéconomique, culturel, politique et diplomatique. « Le Président Ibrahim Traoré a démontré son engagement à rétablir l'indépendance réelle du Burkina, à lui conférer une dignité dans le concert des nations.

Sur le plan du développement, les domaines de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, de la sécurité, des actions fortes sont en cours pour donner au Burkinabè sa dignité », a-t-il dit. De son côté, le premier vice-représentant de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, Assami Tiendrébéogo, a indiqué que dans les semaines à venir, des rues seront baptisées à la mémoire des 12 compagnons d'infortune du capitaine Thomas Sankara. Une initiative communale qui rime avec les actions gouvernementales en lien avec la pérennisation de la mémoire des héros de la Nation.

Epouser les idéaux de Sankara

Pour le ministre d'Etat, ministre en charge de la communication, Jean Emmanuel Ouédraogo, la vision de Thomas Sankara par rapport à un Burkina Faso souverain, prospère et débarrassé des chaines de la dépendance reste d'actualité surtout dans un contexte où le pays est en proie à une guerre imposée par les forces du mal.

De quoi inviter les Burkinabè à faire siens de la philosophie de Thomas Sankara, son courage, son honnêteté, son patriotisme, sa droiture, son engagement pour les causes justes, etc.

« Alors que nous célébrons la mémoire de notre Héros, il est essentiel de nous rappeler que cet hommage ne doit pas se limiter à une simple commémoration. Rendre hommage à Sankara, est non seulement un devoir de mémoire, mais c'est aussi une nécessité pour rappeler ses idéaux et continuer sa lutte qui est la nôtre aujourd'hui », a déclaré le ministre d'Etat.

Et d'annoncer que de nombreuses actions ont déjà été mises en oeuvre conformément aux dispositions de la loi portant statut de héros de la Nation. Et de poursuivre que le Président du Faso s'est personnellement engagé afin que la mémoire de Thomas Sankara soit honorée de manière significative et durable de sorte que « chaque Burkinabè », « chaque ami du Burkina », « chaque citoyen du monde » fasse la promotion des idéaux du Président Sankara et surtout que chacun soit intègre dans sa vie quotidienne.

A titre illustratif, le ministre a énuméré quelques actions initiées par le capitaine Ibrahim Traoré en faveur du père de la Révolution. Il s'agit de l'institution d'une journée d'hommage à Sankara, la construction d'un mausolée pour Thomas Sankara et ses compagnons d'infortune, le baptême du Boulevard Thomas-Sankara, la construction d'un mémorial Thomas-Sankara, etc.