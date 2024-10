Burkina Faso: Journée nationale d'engagement patriotique - Rood Woko renoue avec la montée du drapeau, 20 ans après

Les commerçants du grand marché de Ouagadougou,Rood Woko ont initié, le mardi 15 octobre 2024, une montée des couleurs afin d'affirmer leur appartenance à la Nation.

Après plus de 20 ans, le marché Rood Woko a renoué avec la montée du drapeau national. Selon le président des commerçants du marché, Inoussa Kaboré, cette cérémonie de montée des couleurs à Rood Woko, ce jour 15 octobre 2024 n'est pas fortuite. D'une part, elle entre dans le cadre des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne prônées par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré et d'autre part, elle est une façon pour les commerçants de rendre un hommage à l'ex-Président Thomas Sankara.

« Le Président défunt a été le pionnier et l'homme-orchestre dans la construction du grand marché en 1985. Il a posé la première pierre de l'édifice mais ne verra pas son inauguration en 1989 », s'est-il remémoré.

Pour lui, le flottement du drapeau national de nouveau à Rood Woko symbolise l'union sacrée, le patriotisme, le civisme et la citoyenneté. « Il nous interpelle tous à la cohésion sociale et au vivre-ensemble », a souligné M. Kaboré. Il a rappelé que les commerçants sont des patriotes, en témoigne leur mobilisation aux premières heures de l'appel aux Burkinabè pour l'effort de paix.

%

« Des jeunes au marché ont organisé des cotisations et Rood Woko a été la première à apporter au Trésor public le montant de plus de six millions sept cent mille F CFA comme contribution des commerçants du marché », s'est-il souvenu. Le président des commerçants a invité ses collègues des autres marchés à suivre leur exemple.

« Commerçantes et commerçants, restons unis et départissons-nous de tout esprit de déstabilisation ou de trahison de la Nation. Le Burkina Faso nous appartient tous, pour cela gardons notre patriotisme, notre civisme et notre intégrité », a prôné M. Kaboré. Cette action des commerçants est saluée par les autorités communales, à travers le premier vice-président de la délégation spéciale de Ouagadougou, Assami Tiendrebéogo.

« Nous allons voir avec les différentes structures du marché pour qu'au moins une fois par mois, nous puissions renouveler ce geste et profiter nous donner des informations », a-t-il indiqué. M. Tiendrebéogo a invité les commerçants à plus de vigilance et à signaler tout individu suspect aux forces de sécurité du marché. Les intervenants ont tous sollicité l'accompagnement du gouvernement en vue de sensibiliser le monde du commerce sur les valeurs du drapeau.

Venus au Burkina pour la commémoration du 37e anniversaire de l'assassinat du Président Thomas Sankara, les représentants du Niger et du Mali ont marqué leur présence à cette cérémonie de montée des couleurs. Ils ont appelé le peuple burkinabè à ne pas se sentir orphelin car l'oeuvre du Président Sankara continue de guider les trois présidents mais également, les peuples de l'Alliance des Etats du sahel (AES).

« La libération de nos pays voire le continent du néocolonialisme est le leitmotiv de nos dirigeants », a précisé le représentant du Mali, Pape Diallo.