Tunisie: «Les relations économiques entre le Sénégal et la Tunisie sont un exemple significatif de la coopération Sud-Sud»

Les relations entre la Tunisie et le Sénégal sont historiques et profondes, remontant à l'époque des présidents Habib Bourguiba et Sédar Senghor. Ces relations ont toujours été marquées par une grande amitié et une coopération mutuelle. Aujourd'hui, les présidents Kais Saied et Bassirou Diomaye Faye continuent de travailler pour renforcer et valoriser ces liens en développant la coopération dans divers domaines.

Ali Khribi, secrétaire général de la Chambre tuniso-sénégalaise de commerce et d'industrie (Ctsci), a affirmé que le Sénégal se positionne comme le premier partenaire commercial de la Tunisie en Afrique subsaharienne, réalisant un volume d'exportation de 267 millions de dinars tunisiens en 2023, soit un taux de 17% dans cette région, enregistrant une hausse de 42% par rapport à l'année précédente.

Principaux domaines de coopération

Selon le secrétaire général de la Ctsci, « il y a plusieurs domaines où nous voyons un potentiel énorme. Cela inclut les services, l'industrie, le secteur bancaire et des assurances, ainsi que les nouvelles technologies. La politique étrangère sénégalaise, en particulier, met l'accent sur l'Afrique et la coopération Sud-Sud, ce qui correspond parfaitement à notre vision en Tunisie».

Les relations économiques entre le Sénégal et la Tunisie sont un exemple significatif de coopération Sud-Sud, renforçant les liens historiques, culturels et diplomatiques qui unissent les deux pays. Cette coopération s'étend sur plusieurs décennies et se manifeste dans divers secteurs économiques, notamment le commerce bilatéral qui a connu une croissance notable ces dernières années. « Les échanges commerciaux incluent une variété de produits allant des biens manufacturés aux produits agricoles. La Tunisie exporte vers le Sénégal des produits tels que les équipements électriques, les produits chimiques et les textiles, tandis que le Sénégal exporte des produits agricoles, des poissons et des produits artisanaux vers la Tunisie », a fait savoir le secrétaire général de la Ctsci.

À ceux-ci s'ajoutent les forums et rencontres économiques régulièrement organisés pour renforcer davantage les relations économiques. «Ces événements offrent une plateforme pour les acteurs économiques des deux pays de se rencontrer, d'échanger des idées et de conclure des partenariats commerciaux».

Il est à noter que la Ctsci se donne pour mission de favoriser la coopération économique entre la Tunisie et le Sénégal à travers plusieurs axes : encourager les échanges commerciaux, faciliter les investissements, renforcer la coopération industrielle et offrir des services de soutien, de conseil et d'accompagnement aux entreprises des deux pays pour les aider à réussir sur les marchés respectifs. Elle les aide à identifier les opportunités d'affaires entre les deux pays et à travers le networking, en facilitant le réseautage et les rencontres B2B pour créer des partenariats solides, à travers les rencontres qu'elle organise chaque année.

La Ctsci fournit également des informations et des conseils aux investisseurs tunisiens et sénégalais, facilitant ainsi le processus d'investissement dans les deux pays. Elle aide à comprendre les réglementations locales, les incitations fiscales et les opportunités spécifiques à chaque secteur.

Le secrétaire général indique que la chambre prévoit l'organisation davantage de missions économiques, des déplacements et de forums pour explorer de nouvelles opportunités de collaboration. «Nous travaillons également sur des initiatives spécifiques pour soutenir les star tup et les entreprises innovantes dans les secteurs des technologies et de l'industrie. L'objectif est de créer un environnement propice à l'innovation et à la croissance mutuelle», ajoute-t-il.

La Ctsci est déterminée ainsi à jouer un rôle clé dans cette dynamique en continuant à promouvoir les relations bilatérales et en créant des opportunités pour les entreprises des deux nations. «Beaucoup de travail nous attend pour l'intérêt des deux pays, et il est crucial de favoriser les relations avec tous les pays de l'Afrique pas uniquement avec le Sénégal. Cette coopération renforcée est essentielle pour le développement et la prospérité de notre continent», a conclu le secrétaire général.