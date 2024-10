Afrique: Eliminatoires CAN 2025 - 4e Journée - Comores-Tunisie (1-1) - Un nul frustrant...

Notre team national était dans l'incapacité de venir à bout d'une sélection comorienne qui n'a pas arrêté de le surprendre. Nos joueurs sont revenus, certes, dans le match, mais étaient incapables de marquer le but de la victoire malgré les efforts fournis en fin de match. N'empêche, la Tunisie est toujours leader avec 7 points, à une longueur d'avance sur les Comores.

Tunisie : Memmiche, Bouchniba (Kechrida 68'), Talbi, Meriah, Ben Hmida, Skhiri (Ben Romdhane 68'), Msakni (Aït Malek 68'), Rafia, Mejbri (Sassi 86'), Laidouni et Jaziri (Mejri 83').

Les "Aigles de Carthage" n'ont pas volé aussi haut dans le ciel d'Abidjan, se contentant de revenir avec un nul frustrant de la Côte d'Ivoire. Faouzi Benzarti a beau chercher des solutions, il n'a pas réussi à venir à bout d'une sélection comorienne qui lui a posé bien des problèmes.

Dans la perspective de rectifier le tir et voulant trouver des solutions d'entrée pour déverrouiller la solide défense comorienne, Faouzi Benzarti a opéré deux changements à son onze de départ en titularisant Elyes Skhiri et Hannibal Mejbri à la place de Ferjani Sassi et Mohamed Ali Ben Romdhane.

Deux changements qui ont apporté une plus-value à l'animation offensive par rapport au match aller, même si les difficultés à percer le bloc défensif comorien ont persisté. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé, à commencer par Hannibal Mejbri, qui, parti sur la droite, obligea Kassima Mdahowa à commettre la faute technique pour arrêter son élan (5').

Dix minutes plus tard, on assista à la première occasion nette des nôtres quand, servi de la droite par Raed Bouchniba, Seifeddine Jaziri reprit de la tête, mais au-dessus de la transversale (15').

Cinq minutes après, encore une tentative tunisienne pour déverrouiller la défense comorienne : Ben Hmida qui accéléra sur la gauche avant de voir son tir dévié en corner par Mohamed Iyad (20').

Côté adverse, les Comoriens ont abordé cette manche retour plus confiants à la faveur de la victoire remportée vendredi dernier à Radès. On a assisté, d'ailleurs, à une grosse occasion comorienne à la 34' : le tir sur coup franc direct d'Ismael Bourra, à la limite de la zone des 16 mètres, s'écrasa sur le poteau gauche de la cage de Memmiche.

Et notre team national de livrer une meilleure prestation durant les dix dernières minutes de la période initiale avec deux tentatives qui auraient pu changer la donne. D'abord Youssef Msakni qui a eu la bonne idée de demander la balle dans le dos des défenseurs, mais le portier comorien, aux aguets, a été le premier à l'intercepter (35').

Et à la 43', Elyes Skhiri, auteur d'un joli tir du pied droit, a vu sa balle frôler la transversale. Ce fut la dernière action tunisienne avant la pause mi-temps.

Un scénario invraisemblable !

De retour des vestiaires et alors qu'on espérait que nos joueurs bâtiraient leur jeu sur ce qu'ils ont entrepris de positif durant les dix dernières minutes de la période initiale, on a assisté à un scénario invraisemblable. D'abord, la défense tunisienne qui est prise au dépourvu sur une action rapide : on jouait la 49' quand Rafiki Said se faufila sur la gauche, dribbla Bouchniba avant d'adresser un centre millimétré pour Faïz Selimani qui reprit de la tête directement dans les filets de Memmiche.

Neuf minutes plus tard, Faouzi Benzarti opéra trois changements simultanés en faisant entrer Ben Romdhane, Kechrida et Aït Malek, respectivement à la place de Skhiri, Bouchnia et Msakni. Et dans la foulée de ces changements, notre équipe nationale est revenue dans le match : sur un corner tiré par Hannibal Mejbri, Hamza Rafia reprit de la tête pour Yassine Meriah qui, d'un tir puissant et cadré, logea la balle dans les filets d'un Ahmed Pandor resté sans voix (68').

A la 82', Memmiche a été l'auteur d'une jolie parade en intervenant en deux temps sur une action dangereuse, dégageant la balle en corner.

Et malgré les efforts des dernières minutes, nos joueurs se sont finalement contentés d'un résultat nul. Frustrant, même si l'équipe de Tunisie demeure leader de son groupe avec 7 points, à une longueur d'avance sur les Comores. Il faudra attendre encore pour se qualifier à la phase finale de la CAN du Maroc.