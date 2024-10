Tunisie: Aslen Ben Rejeb, membre du bureau exécutif de la Conect à La Presse - « La cybersécurité devient une pierre angulaire de la compétitivité pour les PME tunisiennes»

interview

La Conect cherche à mettre en place des solutions communes de gestion des cyber-risques, afin de minimiser l'impact des attaques et de protéger l'activité et la viabilité à long terme de l'entreprise.

La cybersécurité est un enjeu prioritaire aujourd'hui pour les PME. Comment se prémunir contre les cyberattaques et investir dans la sécurité informatique?

Dans notre monde de plus en plus numérisé, où les frontières commerciales s'estompent, la cybersécurité devient une pierre angulaire de la compétitivité pour les PME tunisiennes. Face à des cyber menaces croissantes, il est crucial de ne plus considérer la cybersécurité comme un luxe, mais comme une nécessité stratégique. Les conséquences d'une cyberattaque sont dévastatrices : interruption des opérations, pertes financières significatives et atteinte à la réputation. Consciente de ces risques, la Conect accorde une importance capitale à la sécurité numérique.

Pour cela, nous recommandons aux PME d'adopter une approche proactive, en s'équipant de technologies de pointe, telles que des pares-feux de nouvelle génération, des systèmes de détection et prévention des intrusions, et des solutions de sauvegarde sécurisées et régulières. En outre, il est essentiel de renforcer les compétences internes par des formations continues et de mettre en place des processus rigoureux de surveillance.

L'adhésion à une culture de la cybersécurité doit être quotidienne et intégrée dans chaque aspect de l'activité, avec un budget IT consacrant jusqu'à 20% ou plus à la sécurité numérique pour une protection efficace. L'instauration de fonds de cybersécurité, inspirée par des modèles européens comme en France, pourrait également offrir aux PME tunisiennes des ressources nécessaires pour sécuriser leurs infrastructures. Ce soutien financier faciliterait l'acquisition de technologies avancées et la mise en place de dispositifs de prévention adaptés, renforçant ainsi la résilience globale de nos entreprises face aux cyber menaces.

Pouvez-vous nous présenter les risques cyber auxquels les entreprises sont confrontées aujourd'hui ? Quelles actions peuvent-elles mettre en place pour en limiter l'impact ?

Les entreprises tunisiennes, en particulier les PME, sont confrontées à une gamme étendue de risques cybernétiques en raison de l'intensification des menaces, telles que le vol de données, les rançongiciels, les attaques par déni de service (DDoS), et des tentatives de phishing de plus en plus sophistiquées. Ces attaques menacent non seulement la sécurité des informations, mais peuvent également paralyser des chaînes de production entières, en particulier avec l'adoption croissante des technologies liées à l'Industrie 4.0, comme les objets connectés et les machines intelligentes.

Pour en limiter l'impact, il est essentiel que les entreprises adoptent une approche proactive en matière de cybersécurité. Chez Conect, nous recommandons de mettre en place une gouvernance robuste de la cybersécurité comprenant des audits réguliers pour identifier et corriger les vulnérabilités, la mise à jour systématique des logiciels et l'utilisation du chiffrement pour protéger les données sensibles. En outre, il est crucial de développer un plan de continuité des activités et de gestion des incidents pour assurer une réponse rapide et efficace en cas d'attaque.

Nous préconisons également une mutualisation des ressources en cybersécurité, par exemple en créant des plateformes de sécurité partagées au sein des technoparcs et zones industrielles. Cette stratégie collective non seulement renforce la protection globale des entreprises, mais permet aussi d'optimiser les coûts. En considérant ces mesures non comme des dépenses, mais comme des investissements stratégiques, les entreprises peuvent non seulement se protéger efficacement contre les cyber menaces mais aussi garantir la pérennité de leurs opérations.

Face à la multiplication des cyberattaques, quels peuvent être les enjeux financiers et assurantiels pour les entreprises et leur activité ?

Les enjeux financiers et assurantiels deviennent de plus en plus prégnants. Une cyberattaque peut entraîner des coûts énormes, non seulement en termes de pertes financières directes, mais aussi à travers la perte de confiance de la clientèle et la perturbation des opérations courantes. Ainsi, il est crucial pour les entreprises de prendre des mesures proactives, non seulement en adoptant des pratiques de cybersécurité robustes, mais également en souscrivant à des assurances spécialisées. Les polices d'assurance doivent être soigneusement adaptées aux risques spécifiques de chaque secteur, et il est vital que les entreprises collaborent étroitement avec leurs assureurs pour définir une couverture qui réponde efficacement aux défis actuels de la cybersécurité.

En Tunisie, il existe un retard notable dans l'intégration de la cybersécurité dans les offres d'assurance. Les compagnies d'assurance n'ont pas encore pleinement reconnu la nécessité d'offrir des polices spécifiques couvrant les pertes de données, les interruptions de service, et les attaques sur les infrastructures critiques. La Conect encourage donc fortement les entreprises à adopter une couverture assurantielle répondant à ces nouveaux défis.

La loi 2024-63, avec ses orientations, facilite l'accès à des mécanismes de gestion des crises numériques, mais il ne faut pas se reposer uniquement sur la réglementation. Une approche intégrée, combinant prévention et réponse rapide à travers des solutions d'assurance adaptées et une collaboration étroite avec les assureurs, est essentielle pour protéger les entreprises contre les cyber-menaces croissantes.

Quelles peuvent être les conséquences pour une entreprise face à une non-prise en compte du risque cyber ? Quels conseils pouvez-vous leur donner ?

Ignorer ou sous-estimer les risques liés à la cybersécurité peut entraîner des conséquences extrêmement graves pour une entreprise, allant des pertes financières à des dommages irréparables en termes de réputation, voire des poursuites judiciaires et des sanctions réglementaires. Pour les petites et moyennes entreprises, ces risques sont particulièrement élevés car une cyberattaque peut non seulement entraîner un arrêt de production prolongé, mais aussi compromettre la survie même de l'entreprise, avec des pertes financières parfois insurmontables et un redémarrage difficile.

Il est donc crucial pour les dirigeants d'intégrer la cybersécurité dans la stratégie globale de l'entreprise et de sensibiliser tous les niveaux de l'organisation aux enjeux de la cybersécurité. Je recommande fortement aux entreprises de mettre en place des processus de gestion des risques numériques robustes, d'investir dans les technologies et les compétences adéquates, et de prévoir un plan de réponse aux incidents.

La collaboration avec des experts en cybersécurité est essentielle pour développer et maintenir des dispositifs de sécurité conformes aux meilleurs standards internationaux. De plus, la Conect encourage vivement de renforcer les collaborations entre entreprises et partenaires pour mettre en place des solutions communes de gestion des cyber risques, afin de minimiser l'impact des attaques et de protéger l'activité et la viabilité à long terme de l'entreprise.