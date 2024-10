Tunisie: Valorisation des produits du Terroir, à Testour, Nabeul et Kairouan - Une immersion dans les traditions locales

Les produits agroalimentaires phares, notamment la grenade de Testour, la rose de Kairouan ou l'eau de fleur d'oranger de Nabeul sont désormais au coeur de l'offre touristique, qui s'enrichit de plus en plus, tissant des liens solides entre les savoir-faire locaux et les expériences vécues par les visiteurs.

Devant l'intérêt croissant des consommateurs pour les produits de terroir, la Tunisie mise chaque fois plus sur la valorisation intégrale de son patrimoine agroalimentaire. L'importance gastronomique et nutritionnelle des produits du terroir n'est plus à prouver. Mais aujourd'hui l'ambition est d'aller plus loin et de proposer des expériences immersives où les clients locaux et étrangers peuvent découvrir le patrimoine lié aux produits de terroir tunisiens, selon une approche multisensorielle.

Une image de marque pour la Tunisie

C'est dans cette optique que le projet Pampat, mis en oeuvre par l'Onudi et financé par le Seco suisse, appuie depuis quelques années les opérateurs des régions tunisiennes pour proposer des voyages immersifs à travers les produits du terroir. Ainsi, cette année à Testour, reconnue pour la qualité de sa grenade en Tunisie, la route thématique «Romena Tour à Testour» a vu le jour avec l'appui du Pampat. La Route de la Grenade à Testour propose un parcours thématique dédié à ce fruit emblématique, offrant une immersion dans les traditions locales, à travers des activités, mettant en exergue la grenade sous toutes ses formes. «Romena Tour à Testour» compte neuf membres, offrant des expériences immersives uniques, telles que des ateliers de préparation de pâtisseries locales à la grenade, des balades dans les vergers de grenadiers et des dégustations de jus frais et de sorbets à la grenade.

Des cafés et restaurants, des glaceries, des producteurs, une tyrolienne et même une artisane spécialisée dans la broderie autour de la grenade collaborent pour faire découvrir aux visiteurs le fruit phare de leur région qui leur tient autant à cœur. Asma Rouissi, présidente du GDA Bit Elmouna de Testour, explique : «La Route de la Grenade à Testour» a non seulement attiré un nombre croissant de visiteurs, mais a également revitalisé l'économie locale. Les ateliers que j'anime, axés sur la préparation de la rechta hlowa, pâtisserie locale à base de grenade, offrent aux touristes une immersion authentique dans notre patrimoine culinaire. Ils repartent enrichis par cette expérience unique qui célèbre notre tradition».

Les institutions tunisiennes misent également chaque fois plus sur la valorisation intégrale des produits du terroir et cherchent à impulser un nouveau type de tourisme alternatif, fondé sur le patrimoine agroalimentaire et pourvoyeur d'une image de marque et d'authenticité pour la Tunisie. Dans ce but, sept ministères tunisiens (Agriculture, Tourisme, Industrie, Affaires culturelles, Economie, Commerce et Environnement) et les patronats du secteur privé (Utap, Utica, Conect) ont développé, avec l'appui du Pampat, la première Stratégie nationale de valorisation et promotion des produits du terroir sous le logo «Terroir de nos Régions».

Une stratégie, déjà, lancée

Cette Stratégie, lancée en 2022 par le ministère de l'Agriculture, est actuellement en train d'être mise en oeuvre dans les gouvernorats de Kairouan et Nabeul. Avec la participation de tous les acteurs locaux, trois produits phares ont été sélectionnés dans chaque région pilote : la rose, l'huile d'olive Oueslati et la figue de barbarie d'El Ala pour Kairouan; la harissa, l'eau de fleur d'oranger et la figue de barbarie de Bouargoub pour Nabeul. Dans ces deux régions, le Pampat soutient pas moins que 250 opérateurs, qui cherchent à valoriser ensemble les trois produits du terroir phares de leurs régions.

Parmi ces bénéficiaires, on trouve des producteurs de produits du terroir, des agriculteurs, des hôtels, des gîtes, des maisons d'hôtes, des restaurants, des tables d'hôtes, des pâtisseries, des glaceries, des épiceries fines, des agences de voyages ainsi que des associations culturelles. Grâce à cette dynamique, une quarantaine d'opérateurs ont déjà commencé à proposer une offre touristique immersive autour des trois produits de terroir phares. A Kairouan, les visiteurs peuvent découvrir aujourd'hui les saveurs de la rose, de l'huile d'olive Oueslati et de la figue de barbarie à travers des brunchs raffinés, des plats traditionnels et des ateliers spécialisés.

Les maisons d'hôtes traditionnelles accueillent les visiteurs avec des rituels de bienvenue à base d'eau de rose, les restaurants locaux proposent des déjeuners mettant en avant l'huile d'olive Oueslati, accompagnés de séances de dégustation et les pâtisseries offrent des délices ornées de pétales de rose. Nabeul séduit avec ses senteurs d'eau de fleur d'oranger et ses saveurs épicées de harissa.

Les visiteurs sont partout accueillis avec des rituels d'accueil empreints de l'arôme délicat de l'eau de fleur d'oranger et peuvent s'initier à la fabrication artisanale de la harissa et participer à des ateliers de distillation de la fleur d'oranger découvrant les techniques ancestrales et les traditions locales. Ils peuvent aussi participer à des ateliers de fabrication de bougies et savons à base de cette fleur emblématique de la région. «Intégrer des ateliers de préparation de harissa traditionnelle et de distillation d'eau de fleur d'oranger dans notre offre a transformé notre maison en une véritable immersion culturelle.

Nos visiteurs apprécient particulièrement la possibilité de participer à ces activités authentiques, enrichissant ainsi leurs expériences. Cette démarche nous permet de partager notre patrimoine culinaire tout en dynamisant notre activité», dit Hager Lassoued, gérante de Neapolyssa à Nabeul. En visitant Testour, Kairouan et Nabeul, les touristes découvrent non seulement des produits locaux, mais s'immergent dans un univers de traditions et de savoir-faire, laissant une empreinte durable de leurs visites. En somme, cette dynamique a permis de tisser de nouveaux liens entre les produits du terroir et le secteur touristique, offrant une palette d'expériences immersives qui séduisent les voyageurs en quête de découvertes et d'authenticité.

Un nouveau souffle dans les régions

L'accompagnement des acteurs locaux pour la valorisation culturelle des produits phares représente un autre axe d'appui du projet Pampat. La mise en place de nouveaux festivals à Kairouan et l'enrichissement des manifestations culturelles à Nabeul et Testour ont permis d'augmenter l'impact du volet culturel et d'améliorer le lien avec le secteur touristique. Ainsi, à Kairouan, les festivals de la rose et de la figue de barbarie amplifient l'expérience des visiteurs en proposant des expositions, des ateliers et des spectacles.

Á Nabeul, les festivals de la fleur d'oranger et de la harissa complètent les expériences offertes par les acteurs locaux, avec des démonstrations immersives, des ateliers de cuisine et des dégustations. Testour, quant à elle, se distingue par son festival de la grenade, avec des activités outdoor telles que des randonnées ou survols en tyroliennes des vergers de grenadiers, des ateliers de transformation de grenades et des dégustations. «Le festival de la Rose a permis de créer une nouvelle dynamique à Kairouan et a drainé une nouvelle catégorie de touristes, à la recherche d'expériences inédites» affirme Mourad Alouini, représentant de l'Ontt à Kairouan. Toute cette dynamique a profondément impacté les régions concernées.

Les produits du terroir, autrefois peu mis en avant, sont désormais au cœur de l'offre touristique, qui s'enrichit de plus en plus, tissant des liens solides entre les savoir-faire locaux et les expériences vécues par les visiteurs. Grâce à ce nouvel élan, une véritable synergie entre les acteurs du secteur touristique et les producteurs locaux s'est mise en place, donnant ainsi un nouveau souffle au sein des régions.