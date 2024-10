Tunisie: Kotas 2024 - L'intelligence tunisienne séduit les Coréens

Rassemblant des start-up tunisiennes et coréennes, Kotas 2024 est le premier événement dans le monde de la Tech qui rapproche deux écosystèmes de l'innovation aussi riches que ceux de la Tunisie et de la Corée. Il aura lieu à Tunis, les 22 et 23 octobre, et à Sousse à Novation City, le 24 du mois courant.

Il s'agit de l'un des événements incontournables dans le monde de la Tech et de l'innovation. Dédié exclusivement aux start-up ayant acquis une certaine maturité, cette édition 2024 du Korea-Tunisia-Africa Start-up connu sous le nom, Kotas, mettra le focus sur trois secteurs particuliers : l'intelligence artificielle et robotique; le climat et Deeptech; la Culture. Son concept est simple: mettre en relation des start-up tunisiennes avec des acteurs de l'écosystème de l'innovation coréen, notamment des start-up et des accélérateurs en vue d'aboutir à des partenariats gagnant-gagnant qui profitent aussi bien aux start-up tunisiennes participantes qu'aux start-up coréennes.

L'événement a été présenté, lors d'une conférence de presse, qui s'est tenue, récemment à l'ambassade de Corée du Sud à Tunis. Pour cette édition, l'ambassade coréenne aspire à aboutir à des résultats concrets, sous forme de partenariats pérennes entre les start-up tunisiennes et coréennes qui peuvent cibler ensemble le marché africain. C'est, d'ailleurs, la raison qui a motivé le choix de ces trois secteurs, identifiés comme des secteurs prioritaires par la Tunisie. L'événement s'appuie, en effet, sur l'expérience de Start-Up Boost up Camp dont les deux premières éditions ont eu lieu à Tunis en 2022 et 2023, avec l'assistance de la Fondation Corée Afrique et d'autres organisations locales et internationales.

Selon les organisateurs de Kotas, cette édition se démarque par son aspect interactif. Au total, 9 start-up et 12 accélérateurs coréens se rendront en Tunisie pour y participer.

L'édition 2024 vise en effet à renforcer les liens entre les start-up des deux pays. Elle offre également une opportunité unique aux start-up tunisiennes de présenter leurs Business Model en présence d'accélérateurs coréens. L'objectif est de mettre à leur disposition un environnement communicatif permettant à tous les participants d'envisager des collaborations potentielles et de saisir les opportunités d'affaires. La présence d'accélérateurs coréens représente un atout pour les start-up tunisiennes car ces derniers vont les aider à prospecter le marché coréen mais aussi à trouver des terrains de collaboration avec leurs homologues coréens.

La Tunisie a été retenue par le programme coréen K-Startup

Le Kotas 2024 est le fruit d'un protocole d'accord signé en avril dernier entre le ministère des Affaires étrangères et le ministère des PME et les Start-Ups de la République de Corée, dont l'objectif est d'aider les start-up coréennes à se développer à l'étranger. Les deux ministères ont décidé de mettre en place des conseils de soutien aux PME et aux start-up dans la mission diplomatique des principaux pays de coopération. La bonne nouvelle c'est que la Tunisie a été sélectionnée parmi les sept pays ciblés par le programme de soutien au réseautage mondial K- Startup, et ce, malgré l'absence dudit conseil en Tunisie. Selon les organisateurs de l'événement, cette édition se différencie des 12 éditions précédentes par son programme axé sur le réseautage interactif et orienté davantage vers le business. Une vingtaine de start-up tunisiennes ont été sélectionnées pour y prendre part.

Les organisateurs de Kotas affirment, dans ce contexte, que des start-up tunisiennes, telles que Insta Depp, Innova Robotic et Kumulus ont déjà fait preuve de leurs compétences dans les secteurs retenus. "De ce fait, Kotas 2024 est conçu pour encourager une réelle et concrète collaboration entre nos start-up respectives. C'est exactement dans ce contexte que l'ambassade a programmé une visite à Novation City à Sousse le 24 octobre, un pôle technologique par excellence en matière d'intelligence robotique et d'intelligence artificielle", a-t-on affirmé lors de la conférence de presse.

Les organisateurs ont également expliqué que la sélection du secteur de la culture parmi les priorités de cette édition s'explique par la volonté des Coréens de tirer parti de la créativité des jeunes pousses tunisiennes. "Nous avons la ferme ambition d'ouvrir l'accès des start-up tunisiennes aux technologies pour qu'elles puissent mettre en avant leur créativité, qui sera sans aucun doute bénéfique pour toutes les start-up participantes", a-t-on ajouté.

Les start-up lauréates dans chaque catégorie recevront une récompense de 1.000 dollars. Selon les organisateurs, ce prix est avant tout symbolique et vise à encourager la participation des start-up tunisiennes à cet événement d'envergure.