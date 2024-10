Angola: Le PR réaffirme l'engagement et la confiance envers les jeunes

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a réaffirmé mardi, dans son message sur l'état de la Nation, l'investissement continu dans la jeunesse, en créant les bases de sa formation académique et professionnelle, pour qu'elle soit à la hauteur des défis du pays.

"Nos jeunes sont le plus grand atout de notre pays et doivent donc mériter de plus en plus d'espace d'insertion et plus d'opportunités pour réaliser leurs rêves, et leur activité positive doit continuer à mériter notre meilleure attention", a souligné LE Chef de l'Etat dans sa communication, qui a symbolisé l'ouverture d'une nouvelle année parlementaire.

Il a indiqué que la formation et l'employabilité sont étroitement liées, en particulier dans un pays comme l'Angola, avec une population majoritairement jeune et en croissance constante, avec les défis qui en résultent pour le marché du travail.

L'homme d'État a affirmé qu'au premier semestre de cette année, le taux de chômage brut était de 32,3%, encore plus élevé que souhaité. Cependant, grâce à différentes mesures visant à stimuler l'économie, 292 689 emplois nets ont été créés.

Pour améliorer l'approche du chômage, l'un des principaux problèmes qui touchent les jeunes, João Lourenço a souligné que l'Exécutif met en oeuvre l'Agenda National pour l'Emploi.

Le Fonds National pour l'Emploi a également été institutionnalisé, avec un budget initial de 21 milliards de Kwanzas pour soutenir les initiatives les plus diverses.

« Dans ce domaine, nous considérons investir dans la formation professionnelle de nos jeunes comme structurant. En 2024, le nombre de Centres de Formation Professionnelle est passé de 1.313 à 1.646», a-t-il signalé.

En ce qui concerne les centres publics, il a parlé de l'entrée en activité du CINFOTEC Huambo et des Centres intégrés d'emploi et de formation professionnelle de Moçâmedes et Cuito, la première pierre étant déjà posée pour la construction d'infrastructures similaires à Cabinda.

Faisant allusion aux statistiques, il a précisé qu'entre 2023 et le premier semestre 2024, 152.465 citoyens ont été formés, en majorité des jeunes, dont 80% par le biais d'offres publiques.

A noter également que 11.348 jeunes ont bénéficié de formations, de microcrédits et de kits professionnels pour soutenir et promouvoir l'auto-emploi, dont 3.343 jeunes ont été orientés vers le Programme de Stages Professionnels et 1.283 cartes professionnelles ont été délivrées dans les différents secteurs d'activité économique.

"Nous avons confiance en notre jeunesse et nous continuerons à investir en elle, notamment en promouvant des mesures favorisant l'emploi et le travail indépendant", a-t-il souligné.

Outre le chômage, le Président a reconnu que le logement est un autre problème qui rend très difficile la matérialisation des rêves des jeunes.

Cependant, il a rappelé qu'au cours des quinze dernières années, le secteur public a fait un énorme effort pour atténuer le déficit de logements que connaît le pays et qui reste élevé.

Grâce à une intervention publique directe, il a indiqué que des projets de logements sont en cours dans les provinces de Cuanza-Norte, Cuanza-Sul, Luanda, Lunda-Sul, Malanje et Zaire.

Cependant, il a admis que cela ne suffira pas, car il faut travailler pour créer les conditions permettant au secteur privé de croire dans le potentiel d'investissement immobilier du pays.

Comme alternative, il a soutenu que l'un des axes importants à considérer est l'auto-construction, c'est pourquoi les bases sont posées pour que les différentes municipalités du pays disposent de terrains subdivisés et, dans la mesure du possible, d'infrastructures, pour mettre à la disposition de la population.

