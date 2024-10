Tunisie: PLF 2025 - Renforcement du rôle social de l'Etat et poursuite de la réforme fiscale

Tunis — Le projet de loi de finances (PLF) de 2025 comporte cinq principaux axes à savoir le renforcement du rôle social de l'Etat et le soutien du pouvoir d'achat des citoyens ; la poursuite de la réforme fiscale et le renforcement des ressources du trésor; le soutien financier aux entreprises et le développement de l'investissement; la promotion de l'économie verte et du développement durable ainsi que l'intégration de l'économie parallèle et la lutte contre l'évasion fiscale.

Pour ce qui est du premier axe ayant trait au renforcement du rôle social de l'Etat et à l'accompagnement des catégories sociales démunies et à revenu limité, le PLF prévoit une série de mesures au profit de ces groupes dont essentiellement la garantie d'une protection sociale aux ouvrières agricoles et d'une indemnité de licenciement économique outre l'exonération des personnes bénéficiaires de pensions d'invalidité et d'orphelin de l'impôt sur le revenu.

Ces mesures prévoient, aussi, de renforcer l'intégration économique des personnes porteuses de handicap et de soutenir le pouvoir d'achat des personnes à revenu limité et moyen.

S'agissant du deuxième axe relatif à la poursuite de la réforme fiscale et de l'appui budgétaire, le gouvernement projette, dans le cadre de ce projet de loi, l'instauration d'un régime fiscal équitable qui consacre l'impôt progressif afin de réduire les disparités entre les classes sociales, de soutenir le pouvoir d'achat des personnes à revenu limité et de garantir la distribution équitable de la charge fiscale entre les entreprises.

En ce qui concerne le soutien apporté aux entreprises et le développement de l'investissement, le PLF prévoit des mesures visant à dynamiser l'activité économique et rétablir la confiance des investisseurs, et ce, en améliorant le climat de l'investissement et en facilitant l'accès des entreprises, particulièrement les startups, au financement.

Il s'agit, également, de renforcer la compétitivité de ces entreprises, de les restructurer financièrement et d'encourager l'investissement dans les secteurs porteurs comme les énergies alternatives et l'économie verte.

Enfin, le projet de loi de finances de 2025 cible l'instauration d'un régime visant à intégrer l'économie informelle, à lutter contre l'évasion fiscale et à rationaliser les avantages fiscaux, de manière à les orienter vers leurs véritables bénéficiaires.

L'objectif ultime de ce projet est de rétablir progressivement les équilibres financiers publics.