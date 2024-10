Soudan: Le sous-secrétaire d'État du ministère des Affaires étrangères rencontre le secrétaire général adjoint de l'ONU à New York

New York — Le sous-secrétaire d'État du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Hussein Al-Amin Al-Fadil a rencontré lundi 14 octobre 2024 à New York la secrétaire générale adjointe des Nations Unies pour les affaires politiques et la consolidation de la paix, Mme Rosemary DiCarlo.

La réunion a porté sur l'évolution de la situation au Soudan à la lumière des progrès des forces armées sur tous les fronts et du rétablissement du contrôle sur plusieurs zones, notamment à Khartoum, soulignant la volonté du gouvernement soudanais de protéger les civils et de faire tous les efforts nécessaires pour assurer la sécurité et la stabilité.

Le sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères a souligné la coopération du Soudan avec les Nations Unies et l'interaction positive avec l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies au Soudan, soulignant en même temps l'adhésion du Soudan à la plate-forme de Djeddah et la nécessité de faire pression sur les milices rebelles pour qu'elles mettent en oeuvre ses conclusions.