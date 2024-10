Angola: La Chine signale l'expansion des investissements au pays

Pékin — La présence des investissements chinois en Angola est de plus en plus visible et continue de s'étendre, a déclaré mardi, à Pékin, le directeur adjoint pour les Affaires africaines du ministère chinois des Affaires étrangères, Li Pin.

Selon le responsable, qui parlait lors d'une rencontre de courtoisie avec des journalistes angolais en visite en Chine, la coopération entre les deux pays est excellente et soutenue.

Le diplomate, qui a travaillé pendant environ cinq ans à l'ambassade de Chine en Angola, a nié que les relations entre les deux pays se refroidissent.

"La visibilité de l'Angola en Chine est assez élevée, à tel point que les investissements chinois déjà établis dans d'autres pays africains se déplacent vers l'Angola et sont visibles dans divers secteurs", a-t-il souligné.

En effet, il a rappelé qu'en mars de cette année, lors de la visite du Président João Lourenço en Chine, de nouveaux instruments juridiques ont été mis en avant dans le cadre de la coopération bilatérale et certains domaines spécifiques ont été définis pour renforcer cette relation, en mettant l'accent sur l'agriculture, l'industrie et les technologies de l'information.

Concernant le secteur agricole, Li Pin a rappelé que la Chine investit déjà dans ce segment depuis quelques années (Huambo et Bengo) et que l'Angola a le potentiel de production à grande échelle.

"Dans le même temps, les entreprises chinoises à la recherche de main-d'oeuvre qualifiée envoient également de jeunes étudiants angolais en Chine", a-t-il déclaré.

De cette manière, a-t-il ajouté, entre 300 et 400 étudiants angolais se trouvent en permanence en Chine pour suivre une formation de longue durée.

Cependant, il a reconnu que la langue continue d'être un obstacle majeur tant pour les Angolais que pour les Chinois.

Il a donc soutenu que les Chinois devraient investir davantage dans l'apprentissage de la langue portugaise, tout comme les Angolais devraient également faire un effort pour apprendre le mandarin.

Li Pin a toutefois convenu de la nécessité d'étendre cette coopération à l'interconnexion entre les deux peuples, dans les domaines de la culture, du sport, de la recherche scientifique et au-delà.

« La Chine entretient avec l'Angola et d'autres pays africains une relation de coopération qui n'est pas exclusive. Notre seul objectif est de voir l'Afrique grandir et quel que soit le partenaire qui nous aide à cet égard, la Chine l'accueille favorablement », a-t-il souligné.

Le diplomate a rappelé qu'immédiatement après le conflit armé, en 2002, la Chine a été le pays qui a financé le plus l'Angola dans son processus de reconstruction, en construisant des routes, des maisons, des hôpitaux, des écoles et des voies ferrées.

Quant au Corridor de Lobito, Li Pin a dit que son pays avait aidé à le récupérer car il connaissait déjà son importance, tant pour l'Angola que pour les pays enclavés, notamment la République démocratique du Congo et la Zambie.

Il a salué l'importance médiatique qu'il a eue, mais surtout le fait qu'il profite à la population angolaise et à tous ceux qui en ont besoin.

De même, il a indiqué que le pays asiatique était également le premier à créer un mécanisme de coopération avec l'Afrique (FOCAC), visant le développement du continent et un partenariat stratégique.

Depuis 2002, la Chine a formé plus de trois mille professionnels angolais, restauré deux mille 800 kilomètres de voies ferrées, 20 mille kilomètres de routes, construit 100 mille maisons, plus de 100 écoles et 50 hôpitaux en Angola.

Un groupe de cinq journalistes angolais se trouve depuis dimanche en Chine, à l'invitation des autorités locales, pour mieux comprendre la réalité du pays asiatique dans différents domaines, notamment économique, social et culturel.

Mardi, la délégation a été reçue par la direction de l'Institut Chine-Afrique, avec qui elle a interagi et échangé des idées en vue de renforcer les échanges entre les deux peuples et s'est rendue au ministère chinois des Affaires étrangères.

Lundi, la journée a été marquée par une visite à l'une des sept merveilles du monde, la Grande Muraille de Chine.