Afrique de l'Ouest: Financement des Pme en Guinée - La Bidc de la CEDEAO accorde un prêt de 20 millions d'euro à la Bci

Le Président de la Banque d'investissement et de développement de la Cedeao (Bidc) et de son Conseil d'administration, Dr George Agyekum Donkor, a signé un accord de prêt portant sur l'octroi d'une ligne de crédit d'un montant de 20 millions d'euros à la Banque du commerce et de l'industrie de Guinée (Bci Guinée).

Selon un communiqué de presse, cette facilité de prêt sera utilisée pour financer les Pme et Pmi en République de Guinée afin de contribuer au développement de l'entreprenariat et à la promotion des Pme/Pmi, notamment dans la chaîne de valeur agricole et les secteurs d'activités connexes, avec un minimum de 15% du financement réservé aux entreprises dirigées par des femmes.

Dans son discours, ajoute la même source, Dr Donkor a souligné que les Pme et Pmi constituent l'épine dorsale de l'économie régionale et jouent un rôle clé dans la satisfaction des besoins du marché tout en créant des emplois, d'où l'importance de soutenir leurs activités. Il a également souligné la nécessité de développer un secteur agricole plus robuste, afin de s'attaquer à la question de la sécurité alimentaire qui continue d'affecter la sous-région, tout en construisant une chaîne de valeur régionale pour stimuler la croissance économique.

En réponse, la Bci Guinée, représentée par son Directeur général et administrateur, Sidy Mohamed Cherif, s'est engagée à déployer efficacement les ressources octroyées pour assurer la création de richesses au profit du peuple guinéen. Avec cet investissement, la Bidc a investi un total de 222,8 millions de dollars dans les secteurs public et privé de la République de Guinée. Dans la sous-région, l'engagement de la Banque s'élève à environ 4,2 milliards de dollars et est appelé à croître, car la BIDC continue de financer des projets dans des secteurs clés pour accélérer le développement socio-économique, conformément à son mandat.