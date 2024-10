Maroc: Accès aux services bancaires - Cih Bank et Backbase nouent un partenariat

Backbase annonce son partenariat stratégique avec Cih Bank, institution financière leader de l'innovation bancaire au Maroc.

Selon un communiqué de presse, ce partenariat s'inscrit pleinement dans la stratégie de Cih Bank visant à renforcer son rôle de pionnier de la transformation digitale bancaire tout en promouvant l'inclusion financière. L'intégration de la plateforme de Backbase accompagnera Cih Bank dans la modernisation de son infrastructure digitale, améliorant ainsi ses services bancaires en les rendant toujours plus accessibles et centrés sur le client. Ce qui facilitera l'accès aux services bancaires pour tous les Marocains, en rendant chaque interaction plus rapide et intuitive. En plus, ajoute la même source, Cih Bank proposera une expérience client entièrement personnalisée, conçue pour répondre aux besoins et aux préférences spécifiques de chaque utilisateur.

En assurant une continuité et une fluidité sur tous ses canaux, Cih Bank vise à améliorer la satisfaction client à chaque point de contact.

Ce partenariat positionne Cih Bank à la pointe de l'innovation bancaire au Maroc, en lui permettant d'accélérer son développement digital tout en offrant une expérience bancaire accessible et profondément centrée sur le client.

Matthijs Eijpe, Vice-président directeur et directeur général chez Backbase Ceemea, a déclaré : « Collaborer avec Cih Bank à ce stade de leur transformation digitale est vraiment passionnant. En améliorant leur infrastructure digitale grâce à notre plateforme, Cih Bank se positionne pour répondre en permanence aux besoins des clients, s'adapter rapidement aux demandes du marché et fournir les services modernes et sécurisés que méritent les clients marocains. »

Driss Bennouna, Directeur général adjoint en charge des services technologiques, organisation et qualité, chez Cih Bank a ajouté:« Ce partenariat avec Backbase marque une étape significative dans notre stratégie de transformation digitale. En effet, nous nous engageons constamment à mettre à la disposition de nos clients des solutions bancaires innovantes, leur offrant une expérience personnalisée adaptée à leurs besoins. Cette nouvelle collaboration nous permettra de faciliter encore plus l'accès à tous les Marocains à des services bancaires à la fois modernes et inclusifs. ».