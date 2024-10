Afrique de l'Est: Sayreen s'adresse à l'événement parallèle de haut niveau sur la crise régionale des réfugiés au Soudan et dans les pays voisins

Genève — Le ministre de l'Intérieur, le général de police à la retraite Khalil Pasha Sayreen, s'est adressé mardi au Palais des Nations Unies à Genève, à l'événement parallèle de haut niveau sur la crise régionale des réfugiés au Soudan et dans les pays voisins, sous le titre "Investissements de développement pour améliorer la réponse", qui a été organisé en marge des réunions du Comité exécutif du Programme d'action du Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR).

Le ministre de l'Intérieur a souligné l'importance du rôle des agences de développement dans l'amélioration de la réponse aux conditions humanitaires critiques vécues par le peuple soudanais à la suite de la guerre lancée par les milices Janjaweed, qui a entraîné le déplacement interne de plus de 10 millions de personnes, expliquant que le fardeau de l'accueil de ce grand nombre de personnes incombe aux communautés d'accueil qui souffrent également de conditions économiques vulnérables et de conditions de vie critiques, appelant les acteurs du domaine du développement et de l'investissement à améliorer les infrastructures dans les domaines de l'agriculture, du pâturage, de l'éducation, de la santé et à soutenir les petites et moyennes entreprises, et à oeuvrer pour renforcer la dépendance et l'autosuffisance des personnes déplacées et des réfugiés.

Sayreen a également appelé l'Union européenne et tous les gouvernements qui ont imposé des sanctions au Soudan et gelé l'aide au développement à reconsidérer ces politiques qui nuisent en premier lieu au citoyen soudanais, soulignant que la politisation de l'aide est inutile et ne contribuera qu'à compliquer une situation déjà complexe.

Il a noté que si la situation continue comme elle est, ces dix millions de personnes déplacées seront obligées de migrer ou de demander l'asile. L'événement a réuni un certain nombre de ministres, dont le ministre de l'Intérieur et le ministre des Affaires humanitaires de la République du Soudan du Sud, le vice-ministre du Développement de la Norvège, des représentants des donateurs et des pays voisins, le représentant permanent de la Ligue des États arabes, en plus d'un certain nombre d'institutions de développement telles que la Banque mondiale, le Programme des Nations Unies pour le développement et le Programme des Nations Unies pour les établissements humains.