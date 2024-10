Madagascar: Basket 3x3 / « Alley Hoop » - 96 équipes attendues à Mahamasina

C'est l'évènement phare avant la tenue de la Coupe d'Afrique 3X3 vers fin novembre au Palais des Sports de Mahamasina.

Du lourd. L'édition 2024 du tournoi de basket 3x3 « Alley Hoop », prévue du 2 au 3 novembre au Palais des Sports Mahamasina promet de belles empoignades. Cette 6e édition sera très spéciale avec au moins la participation de quatre-vingt-seize équipes dans trois catégories à savoir U17 filles et garçons, U23 filles et garçons, Elites dames et hommes.

Organisée par la Radio des Jeunes (RDJ), en collaboration avec la Fédération malgache de basket-ball (FMBB) et de ses partenaires Orange et XXL, Alley-Hoop est devenu la compétition incontournable et a vu émerger de nouveaux talents du basket 3x3. Les inscriptions débutent ce jour au siège de la RDJ à Analakely avec la modique somme de 30.000 ariary. « Alley Hoop c'est pour toutes les catégories socio-professionnelles. Tout le monde peut participer et outre le sport, il y aura des animations où le savoir-faire de la RDJ en la matière n'est plus à démontrer », a fait savoir Tahiana Rasolojaona alias Jaytaxx.

Elites

Seize équipes respectivement en U17 G et U17 F, seize équipes en U23F et trente-deux en U23 G sont attendues. Pour la catégorie élite hommes et dames, seuls les joueurs et joueuses licenciés de la N1A peuvent participer dont des éléments des Ankoay hommes et dames. Le tournoi est limité à huit équipes chez les hommes et dames. Organisé à trois semaines de la Coupe d'Afrique, Alley Hoop sera un tremplin pour la préparation des futurs sociétaires des deux sélections nationales. La présence des élites va donner une autre dimension à la compétition, sans oublier les autres grosses pointures de la N1A et de la N1B.

Cette édition 2024 sera aussi, pour la FMBB, une répétition générale du championnat continental.