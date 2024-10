Madagascar: Andry Rajoelina - Poursuite pénale pour les réseaux d'accaparement de terrains

Deux infrastructures importantes ont été inaugurées hier dans l'Avaradrano.

Une véritable affaire d'État

La lutte contre la corruption est placée comme la priorité des priorités au niveau du ministère de la Justice. Le ministre récemment nommé Benjamin Rakotomandimby entend mener un combat sans merci contre ce fléau. Lui-même connu et reconnu par ses pairs pour son intégrité et sa droiture. « Je n'ai pas d'autre vision à part cela », a-t-il déclaré hier, devant un parterre d'invités composés entre autres de chefs d'Institution et de parlementaires. Le ministre de faire savoir que la lutte contre la corruption et l'assainissement du milieu de la Justice sont les principales missions qui lui ont été confiées. Ce serait la raison pour laquelle le président Andry Rajoelina l'a nommé à ce poste. L'exemple vient d'en haut.

Le Garde des Sceaux a réitéré hier que tout au long de sa carrière, il n'a jamais fait de corruption et ne le fera jamais. Benjamin Rakotomandimby a aussi profité de cette occasion pour vanter les qualités du président Andry Rajoelina qui, selon lui, « est un homme juste ». « Depuis que je le connais et durant ma carrière en tant que magistrat, procureur général de la loi, procureur général près la Cour Suprême, et maintenant ministre, je n'ai jamais reçu d'ordre ni d'intervention venant de lui qui serait contraire à la loi ou relevant d'un abus », a fait savoir le numéro Un de la Justice.

Nombreuses victimes

Le ministre reconnaît toutefois que la Justice figure en tête de liste par rapport à l'indice de perception de la corruption au niveau de l'Administration publique. Il entend ainsi redorer le blason et restaurer la confiance de la population vis-à-vis de la Justice. Et il bénéficie du soutien du chef de l'État pour y parvenir. Hier, Andry Rajoelina a encore pointé du doigt le problème d'accaparement de terrains qui fait de nombreuses victimes à travers le pays.

Le locataire d'Iavoloha ordonne ainsi le démantèlement total des réseaux qui opèrent derrière cela et exige la mise en place d'une stratégie efficace et d'une section spéciale anti-voleurs de terrains au niveau du département de la Justice. Tout en incitant une collaboration étroite entre le ministre de la Justice et le directeur général du Bureau indépendant anti-corruption. Les deux responsables ont ainsi reçu l'ordre de s'attaquer immédiatement à ce fléau. Le chef de l'État a aussi annoncé que désormais, les auteurs d'accaparement de terrains feront l'objet d'une poursuite pénale. Selon ses dires, une loi y afférente sera proposée incessamment.

Manarapenitra

Deux infrastructures importantes ont été inaugurées hier du côté d'Ambohidrabiby. Il s'agit du nouveau bâtiment du tribunal de première instance et de la nouvelle prison manarapenitra destinés au district d'Avaradrano. Deux infrastructures répondant à l'objectif du régime de mettre en place une justice et des services publics proches du peuple. Construit sur une superficie de 3327m2, le tribunal d'Avaradrano est composé de 18 bureaux, 2 salles d'audience, 2 salles de délibération, 2 bureaux d'archives, et 1 kiosque d'informations.

Cet établissement moderne est équipé entre autres de 20 ordinateurs, 20 imprimantes, 2 imprimantes multifonction et 32 caméras de surveillance, avec un accès hautement sécurisé nécessitant l'utilisation d'un badge spécifique. Selon le ministre Benjamin Rakotomandimby, 563 000 personnes issues de 39 communes du district d'Avaradrano vont bénéficier des services de ce tribunal. Il s'agit du 46ème tribunal existant au pays.

Neuf établissements de ce genre ont déjà été réalisés sous le mandat du président Rajoelina. Trois autres sont actuellement en cours de construction, a expliqué le ministre. Outre le tribunal, une prison aux normes, respectant les droits de l'homme a également été inaugurée hier à Ambohidrabiby. La capacité d'accueil est de 900 détenus. Durant la cérémonie, le chef de l'État a remis des véhicules fourgons cellulaires.