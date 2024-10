Madagascar: Salon du loisir - Rendez vous les 2 et 3 novembre au CCI Ivato

Les faiseurs de fêtes sous le feu des projecteurs

Deux journées entièrement dédiées au loisir seront bientôt ouvertes au CCI Ivato. En effet, Magic Land organise le salon du Loisir, un événement qui a pour ambition de réunir dans un même endroit, tous les acteurs du divertissement à Madagascar, les 2 et 3 novembre prochains.

L'objectif est bien entendu de permettre aux petits et aux grands de s'amuser et de pouvoir s'adonner à différentes formes de loisirs en une journée, mais également de mettre en lumière tous ces prestataires qui travaillent souvent dans l'ombre pour faire des moments importants de la vie de tout un chacun, des moments réussis et inoubliables. On pense par exemple aux anniversaires, mariages, baptêmes, team buildings, fêtes en famille ou entre amis ...

Une multitude d'activités gratuites

Durant ces deux journées, plus de 70 activités, gratuites, englobant différents univers, seront mises à disposition de tous les visiteurs du salon. Parmi elles, des jeux vidéos, des jeux de société et de loto, des jeux d'arcade...

Il y aura également des activités Do it Yourself, notamment les ateliers de bricolage ou de crochet et même des ateliers de fabrication de bracelets, sans oublier le face painting, la magie, ou encore les jeux grandeurs natures tels que la maison hantée ou des chasses au trésor par Rallye gourmand.

L'univers manga et cosplay ne seront pas en reste, par ailleurs. Les adeptes de sports extrêmes sont aussi vivement encouragés à emmener leurs skate, rollers, patins à roulettes ou trottinettes puisqu'un espace skate park y sera aménagé.

%

L'organisation a même pensé aux shopping-addict à travers l'espace de vente et vide-grenier.

Il ne s'agit pas d'un parc uniquement pour les enfants mais pour les enfants, les jeunes et les adultes, précise-t-on du côté des organisateurs. « Tous les jeux et animations sont pour tous les âges et gratuits », souligne Émilie Bouleau, fondatrice de Magic Land, en précisant qu'il suffit juste d'acheter un ticket à 15 000 ariary à l'entrée pour bénéficier de toutes ces activités. Il est par ailleurs tout à fait possible d'y passer la journée d'autant plus que l'espace restauration propose des menus adaptés à tous les budgets. De plus, les touts petits bébés auront également leur part puisqu'une garderie s'occupera des plus petits dans un espace adapté et sécurisé.