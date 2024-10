Maroc: Benguerir - Début des travaux de la 2ème édition de la Journée nationale de l'Industrie

Benguerir — Les travaux de la 2ème édition de la Journée nationale de l'Industrie (JNI), organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, se sont ouverts, mercredi à Benguerir, à l'initiative du ministère de l'Industrie et du Commerce et de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM).

La cérémonie d'ouverture de cette journée, qui est placée sous le thème "Inaugurer une nouvelle ère industrielle portée vers et par la souveraineté, une vision Royale au service du citoyen et des territoires", est présidée par le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch, en présence notamment du ministre de l'Industrie et du Commerce Ryad Mezzour, du président de la CGEM, Chakib Alj, du président du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE), Ahmed Reda Chami et du Wali de la région de Marrakech-Safi, Farid Chourak.

Cette deuxième édition, qui réunit ministères, institutionnels, fédérations professionnelles et opérateurs privés, vise à favoriser les échanges sur les nouveaux enjeux liés au développement du secteur industriel afin d'atteindre son plein potentiel.

Il s'agit également de promouvoir une industrie nationale forte et résiliente, exploitant pleinement le potentiel des régions pour créer davantage de valeur et de richesse.

Au menu de cette 2ème édition, figurent plusieurs panels axés sur "la souveraineté industrielle et le potentiel des régions", "la montée en gamme des écosystèmes industriels", "les nouveaux paris industriels et technologiques", "la transition énergétique" et "l'innovation et la compétitivité économique".

Rendez-vous de référence annuel de l'Industrie au Maroc, la Journée nationale de l'Industrie est un événement phare du calendrier global des événements économiques, avec des éditions futures déclinées en régions, pour mettre en valeur les potentiels industriels locaux et aborder les enjeux spécifiques associés.