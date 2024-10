Maroc: Province de Taourit - Fort engagement de l'INDH au service de la femme rurale

Taourirt — Plusieurs activités ont été organisées, mardi, dans la province de Taourirt pour célébrer et reconnaître le rôle des femmes rurales dans le développement local à travers leur adhésion aux divers projets soutenus par l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

Ces activités, organisées à l'occasion de la Journée internationale de la femme rurale (15 octobre) par le Comité provincial de développement humain (CPDH) de la province de Taourirt, en coopération avec ses partenaires de plusieurs communes rurales, comprenaient la présentation de produits artisanaux locaux et traditionnels fabriqués par des coopératives et centres de femmes qui ont bénéficié de l'appui de l'INDH.

Des rencontres de communication au cours desquelles les intervenants ont rappelé notamment les programmes mis en place par l'Etat pour soutenir les femmes porteuses d'idées de projets, en plus de la remise de diplômes à un certain nombre de femmes ayant bénéficié des services assurés par des centres d'accueil, étaiement également au menu de cette célébration.

Ces rencontres ont également constitué l'occasion de mettre en avant le rôle des femmes rurales dans le développement local durable, ainsi que les efforts déployés par l'INDH pour accompagner les femmes en situation de précarité, en milieu rural en particulier, à travers ses différents programmes de développement visant l'autonomisation des femmes et l'amélioration de leurs situations économiques et sociales, en créant des opportunités d'auto-emploi et en améliorant leurs compétences dans plusieurs domaines.

Dans une déclaration à la MAP, le chef de la Division de l'action sociale (DAS) de la province de Taourirt, Bachir Seddiki, a souligné l'attention particulière qu'accorde l'INDH aux femmes, notamment celles issues du milieu rural, à travers la réalisation de nombreux projets dans divers domaines au profit de cette catégorie, considérée comme le maillon le plus important dans le processus de promotion du développement humain.

Il a expliqué que le CPDH a affecté, à travers le Programme d'accompagnement des personnes en situation de précarité, environ 1,6 millions de dirhams pour le fonctionnement des centres d'accueil dans différentes collectivités territoriales de la province, avec quelque 1.280 bénéficiaires, en vue de renforcer et valoriser les prestations dédiées aux femmes rurales, notamment celles liées aux activités génératrices de revenus, aux métiers de l'artisanat et aux actions de sensibilisation.

Il s'agit également de soutenir et de financer un ensemble de projets au profit des coopératives féminines, dans le cadre de l'axe économie sociale et solidaire, avec pour objectif de les intégrer dans le tissu économique, d'augmenter le taux de femmes actives et d'améliorer leurs conditions de vie.

M. Seddiki a ajouté que des projets et opérations approuvés dans le cadre du programme d'impulsion du capital humain des générations montantes visaient la sensibilisation des mères, des femmes enceintes et celles en âge de procréation à l'importance d'un suivi médical pendant la grossesse et l'accouchement, et l'amélioration des comportements liés à la nutrition maternelle et infantile, à travers des campagnes de sensibilisation menées chaque année et le soutien et l'équipement de centres de santé auxquels un budget de 2,5 millions de dirhams a été alloué, et qui ont bénéficié à près de 10.000 femmes et filles.

Dans le même contexte, le CPDH a réalisé des projets tendant à promouvoir la scolarisation des filles dans de bonnes conditions, et ce à travers la construction, l'équipement et l'appui à la gestion de Dours Attaliba (maisons de l'étudiante), pour une enveloppe financière d'environ 7 millions de dirhams, dont plus de 900 filles ont bénéficié.

Le Comité provincial a également soutenu le transport scolaire au profit de plus de 1.600 filles du milieu rural, a ajouté le responsable de la DAS, notant que toutes ces actions ont contribué à l'amélioration des indicateurs relatifs à l'intégration sociale, économique et éducative des femmes rurales et à accroître leur accès aux structures et services sociaux de base.