Maroc: Mohammedia - L'INDH, un engagement constant en faveur de la scolarisation de la fille rurale

Mohammedia — Depuis son lancement en 2005, l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) a fait de la scolarisation des filles rurales l'une de ses principales priorités, en veillant à garantir les meilleurs conditions d'apprentissage possibles et à soutenir les projets d'infrastructures.

La Maison de l'Étudiante (Dar Taliba) dans la commune de Sidi Moussa Ben Ali (préfecture de Mohammedia), est l'un de ces projets qui ont bénéficié d'un soutien important de l'INDH, soucieuse d'améliorer les conditions de scolarisation des filles rurales et de lutter contre le décrochage scolaire.

"Cette structure a bénéficié du soutien de l'INDH dans le cadre de son 4ème programme (Impulsion du capital humain des générations montantes), qui ambitionne de promouvoir la situation des filles vivant en milieu rural, notamment dans les zones reculées", a expliqué, dans une déclaration à la MAP, Hassna Bouazizi, cadre à la Division de l'Action Sociale (DAS) de la préfecture de Mohammedia.

Lors d'une visite à la Maison de l'Étudiante à l'occasion de la Journée internationale des femmes rurales, elle a indiqué que l'INDH a alloué un budget d'environ 800.000 dirhams pour la rénovation et l'équipement de cet établissement, en plus de 100.000 dirhams pour soutenir l'animation éducative, socio-culturelle et sportive au profit des résidentes.

De son côté, Hanane Hamami, présidente de l'Association Espoir et Avenir pour le développement social et la solidarité à Mohammedia, qui gère les activités de soutien et les activités parallèles pour les élèves de l'établissement, a salué le rôle important de l'INDH, qui contribue significativement à l'amélioration des conditions des 25 résidentes de Dar Taliba, en leur offrant des conditions propices à leur réussite.

%

Elle a également précisé qu'un programme riche et diversifié a été mis en place pour l'année scolaire 2024-2025, comprenant des cours de soutien et de renforcement ainsi que des activités culturelles, éducatives et artistiques, en partenariat avec plusieurs acteurs, dont l'Entraide nationale. Ces activités visent à développer les compétences des élèves et à tirer le meilleur de leur temps libre.