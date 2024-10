Afrique: Eliminatoires CAN Maroc 2025 - Les premiers qualifiés à la phase finale

La parenthèse sur la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations, qui s'est refermée le 15 octobre, a révélé les premières tendances. Les Léopards de la République démocratique du Congo, les Lions Indomptables du Cameroun, les Etalons du Burkina Faso, les Lions de la Teranga du Sénégal, les Pharaons d'Egypte, les Fennecs d'Algérie et les Palancas negras d'Angola ont déjà validé leur qualification à la phase finale de la CAN rejoignant ainsi le Maroc pays hôte.

Les Léopards de la République démocratique du Congo ont assuré leur qualification en battant la Tanzanie 2-0, signant ainsi leur quatrième victoire en autant de matches. La RDC occupe la première place du groupe avec 12 points devant la Guinée 6 points, la Tanzanie 4 points et l'Ethiopie (1 point).

Les Etalons du Burkina Faso et les Lions de la Teranga du Sénégal ayant chacun dix points se sont qualifiés pour la CAN. Le Burkina Faso a battu le Burundi 2-0 et le Sénégal a eu raison du Malawi 1-0. Les Lions Indomptables du Cameroun ont eux aussi atteint leur objectif après sa victoire 1-0 sur le Kenya. Le Cameroun compte 10 points devant le Zimbabwe (8).

Les Pharaons d'Egypte n'ont pas fait détails dans cette campagne éliminatoire. Ils ont signé leur quatrième victoire en dominant la Mauritanie 1-0, se qualifiant ainsi à leur 27e phase finale de la CAN. L'Egypte se classe largement devant le Botswana (6 points), le Cap-Vert et la Mauritanie (4 points).

Comme l'Egypte, l'Algérie a aussi fait un carton plein. Les Fennecs ont battu le Togo 1-0 améliorant leur compteur à 12 points après quatre journées. La qualification pour la CAN est assurée. Avec sept points, la Guinée équatoriale pourrait l'imiter.

Les Palancas negras d'Angola seront eux aussi au rendez -vous. Les Angolais l'ont emporté devant le Niger 1-0 totalisant ainsi 12 points sur les 12 possibles.

Dans le groupe K, l'Ouganda a battu le Soudan du Sud 2-1 et compte désormais 10 points devant l'Afrique du Sud (8) et le Congo (4). Les Ougandais sont mathématiquement qualifiés pour la CAN.

Les Eléphants de la Côte d'Ivoire ont retardé l'échéance alors qu'ils avaient besoin d'un point seulement. La Côte d'Ivoire a été surprise par la Sierra Leone 0-1. Elle compte 9 points devant la Zambie (7), la Sierra Leone (4) et le Tchad (2 ). La Tunisie ne séduit pas, mais garde la première place de son groupe avec sept points. Les cinquième et sixième journées prévues en novembre vont clarifier la situation des autres sélections.

Pour l'instant le Lesotho, Liberia, Eswatini, Namibie, Soudan du Sud, Burundi, Malawi et Ethiopie sont déjà éliminés. Ça se complique pour le Congo dont la qualification déprendra des contre-performances de ses concurrents. L'Ouganda et l'Afrique du Sud ayant leur destin en main. Le Ghana quadruple champion d'Afrique est en très mauvaise posture. Il faudra un miracle pour que les Black stars valident leur présence au Maroc.