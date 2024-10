Congo-Brazzaville: Jean-Jacques Ndomba a tiré sa révérence

L'ancien international congolais Jean-Jacques Ndomba, surnommé « Géomètre », est décédé le 15 octobre à Troyes en France, à l'âge de 70 ans, des suites d'une maladie. Une grande perte pour le football congolais.

Jean-Jacques Ndomba a débuté sa carrière professionnelle en 1973 et a évolué durant huit ans à l'Étoile du Congo, son club formateur avec lequel il a remporté le championnat en 1978, 1979 et 1980 et inscrit 197 buts en 203 matches. Des statistiques impressionnantes. Il a ensuite poursuivi sa carrière en France et rejoint l'Olympique de Marseille en 1982 pour 27 buts en 53 matches.

Il a rejoint alors la saison suivante, en 1982, l'Olympique de Marseille, où il inscrira 27 buts en 53 rencontres. Il a fait un passage éclair d'une saison au Puy-en-Velay, enchaînant toujours les buts (19 en 28 matches). « Ils m'ont surnommé le Géomètre pour l'adresse, la passe et les buts. Tout ce que je faisais sur le terrain, il y avait une coordination naturelle », expliquait-il.

Un an après avoir quitté l'OM, il signe à l'Olympique Lyonnais pour trois saisons, où il trouvera à 21 reprises le chemin des filets pour 65 rencontres. Sa carrière se terminera ensuite aux Chamois Niortais (trois saisons) puis au Stade Poitevin où il effectuera une année avant de raccrocher les crampons.

Avec l'équipe nationale, les Diables rouges, Jean-Jacques Ndomba a inscrit huit buts et a été demi-finaliste de la CAN en 1974. Il a également participé aux éditions 1978 et 1992. Lors de sa dernière CAN au Sénégal, il était le passeur décisif sur l'égalisation de Mavis Tchibota contre le Ghana. Le Congo était éliminé à l'étape des quarts de finale.