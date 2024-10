Ile Maurice: Astrid Dalais reçoit l'insigne de chevalière de l'ordre des ARTs et des Lettres

Avec Move for Art, Astrid Dalais a mis Porlwi dans la lumière. À la House of Digital Art (HoDA), qu'elle a cofondée, des visiteurs sortent les yeux brillants après l'expérience immersive. Hier soir, c'est elle qui était dans la lumière. Astrid Dalais a reçu l'insigne de chevalière de l'ordre des Arts et des Lettres des mains de l'ambassadeur de France Frédéric Bontems à l'ambassade de France, à Floréal.

Cette nomination au rang de chevalière avait été annoncée par le ministère français de la Culture le 30 novembre 2023. Elle a été accueillie comme une «grande surprise» par Astrid Dalais. «On fait ce métier parce qu'on est passionné et pas du tout pour recevoir des récompenses.» Cet insigne lui fait «chaud au cœur» car elle met en valeur des années d'efforts. «Cela fait 11 ans que j'oeuvre dans les arts et la culture pour le pays.»

Pour Astrid Dalais, le grade de chevalière ne distingue pas uniquement son travail personnel, mais aussi celui de Guillaume Jauffret, son partenaire dans le travail comme dans la vie. «Pour Guillaume, ce n'est pas que 11 ans dans les arts et la culture. Il a été danseur pendant 22 ans.» Astrid Dalais dédie cette médaille «à tous ceux qui nous entourent et qui œuvrent avec nous pour que le secteur s'épanouisse».

La remise d'insigne a coïncidé avec l'ouverture hier, de la Dome Experience by HoDA à La Croisette, Grand-Baie. Cela, après deux mois et demi à Bagatelle Mall. «Le public a été au rendez-vous à Bagatelle. Il y a eu beaucoup de gens qui ne seraient pas venus dans un lieu culturel. Cela a aiguisé la curiosité d'un public qui autrement ne serait pas allé dans un musée. Nous continuons la tournée pour être toujours plus proche du public.» Le dôme restera à Grand-Baie pendant six semaines. Pendant ce temps, une nouvelle expérience immersive se met en place au Tribeca Mall. Elle s'ouvrira au public fin octobre, indique Astrid Dalais.