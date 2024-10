Ile Maurice: Sir Geoffrey Cox absent du Parlement et au travail à Maurice

L'ancien procureur général britannique, sir Geoffrey Cox, fait face à de vives critiques pour avoir manqué plusieurs travaux et votes parlementaires alors qu'il travaillait comme avocat à Maurice. Selon The Guardian, le député conservateur de Torridge et Tavistock s'est absenté du Parlement britannique en septembre pour plaider devant la Cour suprême de Maurice dans un litige constitutionnel contre le commissaire de police Anil Kumar Dip. Durant cette période, il a manqué deux votes importants sur la réduction des allocations de chauffage en hiver, une question cruciale alors que de nombreux retraités britanniques font face à la hausse des coûts énergétiques.

Les avocats britanniques, en particulier les King's Counsels (KC), qui sont de plus en plus sollicités pour plaider devant les juridictions mauriciennes, notamment dans des affaires à portée constitutionnelle, sont critiqués pour leur double rôle d'avocat et de député. En 2021, sir Geoffrey Cox avait déjà fait l'objet de controverses pour avoir travaillé à distance, depuis les Îles Vierges britanniques, tout en siégeant virtuellement au Parlement pendant la pandémie. À l'époque, le Premier ministre Boris Johnson avait promis de limiter les emplois secondaires des députés, mais les réformes proposées n'ont jamais vraiment abouti. Le KC avait justifié son absence en expliquant qu'il avait informé les responsables parlementaires et que son absence avait été «compensée » par le système de pairage.

Ce débat relance la question des activités professionnelles des députés britanniques. Bien que de nouvelles restrictions aient été mises en place, certains députés, comme Geoffrey Cox, continuent à exercer en parallèle leur carrière juridique, suscitant des critiques sur leur capacité à représenter leurs électeurs. Selon The Guardian, sir Geoffrey Cox a déclaré avoir obtenu plus de £ 500 000 de revenus cette année pour son second emploi.

Pour certains membres de la profession, la question se pose quant à savoir si leur recours est toujours nécessaire, surtout lorsque des avocats locaux de haut niveau, tels que les Senior Counsels, peuvent également assurer une représentation efficace. Leurs honoraires, souvent exorbitants, sont un autre sujet de préoccupation, d'autant plus que dans les cas impliquant l'État, ces frais sont souvent supportés par les finances publiques.