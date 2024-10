Cameroun: Tragédie à Bamenda - Un constructeur électrocuté sur un chantier près d'un câble haute tension

Un accident tragique a frappé le quartier New Road de Bamenda 3, dans la région du Nord-Ouest du Cameroun, mardi dernier. Kenneth, un constructeur travaillant sur un chantier local, a perdu la vie après avoir été électrocuté par un câble haute tension.

L'incident s'est produit dans l'après-midi lorsque Kenneth est entré accidentellement en contact avec le câble électrique à proximité immédiate du site de construction. Ce drame soulève de graves questions concernant la sécurité sur les chantiers et l'aménagement urbain dans la région.

Les résidents du quartier New Road ont exprimé leur profonde inquiétude suite à cet événement tragique. Leurs préoccupations se concentrent sur deux aspects principaux :

1. La proximité alarmante entre le bâtiment en construction et le câble haute tension

2. L'apparente insuffisance des mesures de sécurité mises en place pour protéger les travailleurs sur le chantier

Ces préoccupations mettent en lumière la nécessité urgente d'une révision des normes de sécurité dans le secteur de la construction à Bamenda, et plus largement au Cameroun.

Suite à l'accident, l'unité de secours de l'armée est intervenue rapidement sur les lieux. Ils ont pris en charge la récupération du corps de Kenneth, qui a ensuite été transporté à la morgue locale. Les autorités attendent maintenant que la famille du défunt prenne les dispositions nécessaires pour les funérailles.

Cet incident tragique soulève plusieurs questions cruciales :

1. Réglementation urbaine : Comment les autorités locales gèrent-elles la proximité entre les zones de construction et les infrastructures électriques dangereuses ?

2. Normes de sécurité : Quelles sont les mesures en place pour garantir la sécurité des travailleurs du bâtiment, en particulier à proximité d'installations électriques ?

3. Formation et sensibilisation : Les travailleurs de la construction reçoivent-ils une formation adéquate sur les risques liés à l'électricité ?

4. Responsabilité : Qui est responsable de la sécurité sur les chantiers de construction ? Les entrepreneurs, les propriétaires ou les autorités locales ?

5. Inspection et contrôle : Existe-t-il un système efficace d'inspection des chantiers pour s'assurer du respect des normes de sécurité ?

Les autorités locales et les responsables du secteur de la construction devront répondre à ces questions pour éviter que de telles tragédies ne se reproduisent à l'avenir.

En attendant, la communauté de Bamenda pleure la perte de Kenneth. Cet accident rappelle cruellement l'importance de la sécurité sur le lieu de travail et la nécessité d'une vigilance constante, en particulier dans des environnements potentiellement dangereux comme les chantiers de construction.

Les syndicats du bâtiment et les associations de sécurité au travail du Cameroun devraient saisir cette occasion pour renouveler leurs appels à des réglementations plus strictes et à une meilleure formation en matière de sécurité pour tous les travailleurs du secteur.

Alors que l'enquête sur les circonstances exactes de cet accident se poursuit, il est crucial que toutes les parties prenantes - autorités locales, entreprises de construction, fournisseurs d'électricité et travailleurs - collaborent pour créer un environnement de travail plus sûr à Bamenda et dans tout le Cameroun.

Ce tragique incident doit servir de catalyseur pour un changement positif dans les pratiques de sécurité du secteur de la construction, afin qu'aucune autre famille n'ait à endurer une telle perte à l'avenir.