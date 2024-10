Gabon: Le CTRI et le gouvernement clôturent les travaux du séminaire gouvernemental

Owendo, le 15 Octobre 2024 Débutés le vendredi 13 octobre dernier à la Baie des tortues, les travaux du séminaire gouvernemental portant sur l'examen du projet de la nouvelle constitution se sont poursuivis et achevés ce jour dans la commune d'Owendo.

Cette seconde et dernière phase desdites assises a été ainsi consacrée à l'examen rigoureux et minutieux de chaque article contenu dans le projet de la nouvelle Constitution, soit plus de 170 articles, ainsi que son adoption par les parties constituantes avant soumission au conseil des ministres puis au référendum.

Après un travail laborieux dans une ambiance conviviale et patriotique, les participants sont parvenus à l'élaboration et l'adoption du projet de la loi fondamentale dans le respect des aspirations et recommandations du dialogue national inclusif. C'est le cas notamment des questions liées aux conditions d'éligibilité à la fonction présidentielle, à l'équilibre des pouvoirs, à la durée et au nombre de mandats ayant fait l'objet de fortes controverses dans l'opinion générale.

Dirigeant ces travaux, le Président de la Transition a exhorté les participants à mener les discussions dans la sérénité et le calme, faire preuve de sagesse, d'humilité et de patience, tout en insistant sur la nécessité de laisser de côté les divergences personnelles pour l'intérêt supérieur de la nation. « Nous devons servir aux Gabonais un document fiable et digne, qui garantira un avenir serein et un Gabon prospère pour les générations futures », a-t-il déclaré.

L'adoption de ce projet de constitution qui compte plus de 170 articles, marque un tournant dans l'histoire institutionnelle du pays, jetant les bases d'un Gabon renouvelé et tourné vers une meilleure démocratie et visant à renforcer les droits des citoyens, en accord avec les valeurs fondamentales de transparence, de justice et d'unité nationale