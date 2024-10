Gabon: Davy Macaire Ntoutoume Essone Ayong reçu par Dariss Nyoundou Souza

Davy Macaire Ntoutoume Essone Ayong, Président du Mouvement National pour la Dignité et la Justice(MNDJ) et sa délégation ont été reçus en audience par le Président du Conseil National de la Jeunesse du Gabon (CNJG), Dariss Nyoundou Souza. Cette rencontre avait pour objectif de discuter des visions et des projets du MNDJ en vue de contribuer à la reconstruction du pays. C'était ce 14 octobre 2024 à Libreville au siège du CNJG.

L'essor du Gabon vers sa félicité est l'affaire de tout Gabonais qui aime et veut participer au développement de son pays. C'est ce sentiment qui, sans doute, anime le Mouvement National pour la Dignité et la Justice (MNDJ) et bien d'autres regroupements associatifs. Reçus par le bureau du Conseil National de la Jeunesse et son Président, Dariss Nyoundou Souza, le Président du MNDJ, Davy Macaire Ntoutoume Essone Ayong et sa délégation, ont exposé la vision et les projets du MNDJ dans l'optique de contribuer à la reconstruction du pays.

Les échanges entre les deux parties, aux dires de Davy Macaire Ntoutoume Essone Ayong, ont été fructueux, dans une bonne ambiance, en toute convivialité. "J'ai avant toute chose, tenu à remercier le Président du CNJ pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé et je lui ai par la suite, présenté les membres qui m'accompagnaient. Lors de nos échanges, nous avons orienté notre discussion sur les points clés qui décrivent la vision de notre association, à savoir Dignité et Justice." a précisé le Président du MNDJ.

%

Le Président du Conseil National de la Jeunesse, Dariss Nyoundou Souza, a rappelé à toutes fins utiles que "l'homme étant la première institution, il doit alors être digne, vivre dignement dans sa vie quotidienne. Il s'agira donc pour nous, de nous organiser, à conscientiser les Gabonaises et Gabonais sur la notion de dignité. Le travail rend l'homme digne et autonome" à fait savoir le Président de l'institution de la jeunesse gabonaise.

En parlant de justice, le Président du MNDJ a également évoqué la notion de justice sociale ou collective et de justice individuelle dans un pays où chaque citoyen devrait bénéficier de l'égalité de chance, jouir des mêmes droits et se sentir protégé équitablement. "Le Président Dariss Nyoundou Souza nous exhorte au courage afin de dénoncer les injustices et les inégalités que subiraient injustement nos compatriotes à l'ère du changement de mentalité que prône le CTRI dans sa vision de restauration la dignité des Gabonaises et Gabonais." a souligné Davy Macaire Ntoutoume Essone Ayong.

La rencontre entre le Conseil National de la Jeunesse et le Mouvement National pour la Dignité et la Justice (MNDJ) s'est terminé sur une note positive, celle de travailler ensemble, d'établir des voies de proximité avec les compatriotes Gabonais et de participer patriotiquement à bâtir un Gabon où la dignité humaine aura droit de citer.