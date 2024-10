Guinée: Mines - Vers la levée de la suspension de l'exploitation du diamant, de l'or et autres matières précieuses

Lundi l4 octobre 2O24, les Ministres en charge des Mines et de la Géologie, Bouna SYLLA, de l'Environnernent et du Développernent Durable, Djarni DlALLO, et de l'Adrninistration du Territoire et de la Décentralisation, Général 2èrne section lbrahirna Kalil CONDÉ; ont participé à la signature de quatre arrêtés dans le cadre de la réglernentation et l'encadrernent de l'exploitation rninière artisanale du diarnant, de l'or et autres rnatières précieuses.

La cérérnonie de signature de ces actes s'est déroulée au Ministère de l'adrninistration du Territoire et de la Décentralisation, en présence du Général Balla SAMOURA, Haut Cornrnandant de la Gendarrnerie Nationale; lbrahirna Sory BANGOURA, Chef d'État Major Général des Arrnées; du Gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée Kararno KABA; ainsi que du bureau de l'Union Nationale des Orpailleurs de Guinée (UNOG) en sa tête Tidiane KOÏTA.

Ces textes sont respectivernent :

l- L'Arrêté portant régirne de l'activité artisanale et procédure d'identification des couloirs ;

2- L'Arrêté portant Autorisation et Organisation de l'exploitation rnécanisée ;

3- L'Arrêté portant Encadrernent de l'exploitation artisanale et rnécanisée;

4- L'Arrêté portant rnodèles types de cahier des charges.

À noter que la levée de la suspension de l'activité d'orpaillage, fera l'objet d'une cornrnunication officielle dans les jours à venir.