Afrique: CAN 2025 - Le Sénégal et huit autres nations qualifiés avant terme

Dakar — Le Sénégal a déjà assuré sa qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des nations de football 2025 prévue au Maroc à deux journées de la fin des éliminatoires, tout comme huit autres pays en lice.

L'équipe nationale du Sénégal, logée dans le groupe L des éliminatoires de la CAN 2025 (21 décembre-18 janvier), s'est qualifiée, mardi, après avoir battu le Malawi (1-0) à Lilongwe. Le Burkina Faso, dans le même groupe, a aussi validé son ticket pour cette 35e édition de la CAN.

Le groupe du Sénégal et du Burkina Faso est le seul à voir déjà enregistré deux qualifiés, à deux journées de la fin des éliminatoires.

Le Sénégal prendra part à sa 18e phase finale de CAN.

Les Lions, vainqueurs de la CAN 2021 jouée en 2022 au Cameroun, vont jouer une sixième édition consécutive depuis 2015 en Guinée équatoriale.

Le Sénégal a été finaliste de la CAN au Mali et en Egypte respectivement en 2002 et 2019.

Les Etalons du Burkina Faso, pour leur part, ont atteint la finale de l'édition 2013 jouée en Afrique du Sud. Ils vont participer à la quatorzième CAN de leur histoire en 2025, la troisième de suite.

L'Algérie (groupe E), l'Angola (groupe F), l'Egypte (groupe C), le Cameroun (groupe J), le Maroc (hôte), l'Ouganda (groupe K) et la République démocratique du Congo (groupe H) ont également obtenu leur ticket pour la CAN 2025.

L'Egypte, l'Algérie, l'Angola et la RDC ont fait un carton plein jusque-là, avec 12 points au compteur pour chacun de ces quatre pays qui ont remporté leurs quatre premiers matchs pour ces qualifications.

Les Algériens vont participer à leur 21e CAN, leur septième de suite depuis celle de 2013. Ils ont remporté l'édition de 1990 à domicile et celle de 2019 en Egypte. Les Fennecs ont également atteint la finale de l'édition de 1980 au Nigeria.

Les Palancas Negras de l'Angola vont jouer leur dixième CAN en 2025, la deuxième de suite. Ils ont été quart de finalistes de l'édition 2008 au Ghana, de celle de 2010 à domicile et de 2023 en Côte d'Ivoire.

L'Egypte, nation la plus titrée du continent avec sept CAN (1957, 1959, 1986,1998, 2006, 2008, 2010) va participer à sa 27e phase finale de la CAN, dont la cinquième de suite depuis la finale perdue par les Pharaons en 2017, au Gabon. Ils ont ensuite échoué en finale en 2021, au Cameroun.

La RDC s'est qualifiée pour sa 21e édition de CAN au Maroc, sa deuxième successive. Elle avait remporté les éditions de 1968 en Ethiopie et 1974 en Egypte.

Deuxième pays le plus titrée avec cinq CAN remportées (1984, 1988, 2000, 2002 et 2017), les Lions indomptables du Cameroun vont prendre part au à leur 22e édition en 2025. Ils jouent leur sixième compétition africaine de suite depuis 2015 en Guinée équatoriale.

Les Lions de l'Atlas, qualifiés d'office en tant que pays hôte, vont participer à leur 20e CAN, la cinquième de rang depuis 2017. Le Maroc a gagné la CAN de 1976 en Ethiopie.

L'Ouganda, enfin, va participer à huitième CAN au Maroc.