Sénégal: Bakel - Près 90% des périmètres irrigués emportés par les eaux (SAED)

Bakel — Les inondations fluviales ont dévasté près de 90% des périmètres irrigués emblavés dans la zone de Bakel (est) par la Société d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED), a appris le correspondant de l'APS du responsable local de la SAED.

"Au niveau de la délégation, en ce qui concerne l'agriculture irriguée, on avait emblavé autour de 508 ha dont 132 ha de riz, maïs, sorgho (...). Pour l'instant, on peut juste estimer que les pertes vont avoisiner les 90%", a révélé Mbargou Lo, délégué de la SAED à Bakel, dans un entretien avec l'APS.

Ces périmètres ont été emportés par les eaux du fleuve Sénégal et de son affluent principal, la Falémé.

Selon M. Lo, la situation des inondations à Bakel est "catastrophique" pour l'agriculture irriguée.

"Après le retrait des eaux, on va faire le recensement exhaustif (...) mais véritablement pour cette campagne, il y a un désespoir", s'est-il alarmé.

Le délégué de la SAED à Bakel a aussi souligné que le réseau d'irrigation est fortement perturbé avec des digues de protection qui ont cédé.

Il s'agit de la troisième inondation qui a impacté la zone, après celles du 21 août qui avaient dévasté 157 ha et celles du 14 septembre.

"Lors de la première inondation, on avait émis un certain nombre de recommandations comme rendre plus disponible et efficace l'information météorologique ainsi que celle liée à la gestion de la crue par l'OMVS", l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, a-t-il rappelé.

Une telle mesure aurait, selon lui, permis de sécuriser le matériel d'irrigation qui flotte au niveau du fleuve ainsi que les cultures.