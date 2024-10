Congo-Kinshasa: Assemblée Nationale - La Conférence des Présidents adopte le Projet du Calendrier partiel de la Session de septembre

Le Président de l'Assemblée Nationale, le Professeur Vital KAMERHE a présidé, le lundi 14 Octobre, la toute première conférence des Présidents des Commissions permanentes de la chambre basse du parlement. Deux principaux points ont été inscrits à l'ordre du jour à savoir, l'adoption du tableau des membres des bureaux des commissions permanentes et le vote du projet du calendrier partiel des matières à traiter lors de l'actuelle session parlementaire.

Il s'agit de trois projets de lois déjà déposés par le Gouvernement à l'Assemblée Nationale notamment, le projet de Loi portant reddition des comptes, exercice 2023 ainsi que le projet de loi rectificative de la loi des Finances, exercice 2024 ainsi que le projet de loi des finances 2025.

Concernant le premier point, la conférence des Présidents a adopté la répartition des membres des bureaux des commissions permanentes de l'Assemblée Nationale

"On peut dire aujourd'hui que les organes de direction de l'Assemblée Nationale sont au grand complet. Donc, nous avons la Conférence des Présidents, 21 groupes parlementaires, les Présidents et les membres des bureaux de dix Commissions permanentes et le comité des sages. Par ailleurs, la liste de ces membres qui a déjà été présentée en plénière a été validée", a déclaré à la presse le Rapporteur de l'Assemblée Nationale, le professeur Jacques Djoli.

%

Il faut noter que la liste des membres des différentes commissions permanentes a été adoptée après des discussions houleuses au sujet de la présidence de la Commission Economique et Financière (ECOFIN) de l'Assemblée Nationale.

"Il y a eu consensus à 99% parce que la proposition de répartition des commissions et la désignation des animateurs, ces deux éléments ont été adoptés à l'unanimité mais il a été décidé que des discussions de mise en harmonie de quelques noms au sein d'une famille politique vont continuer mais cela n'empêche pas les autres commissions, si pas cette commission à travailler", a précisé le Rapporteur Jacques Djoli.

Concernant le second point à l'ordre du jour, une plénière est annoncée pour le mardi 15 Octobre à l'Assemblée Nationale pour examiner le projet de loi portant reddition des comptes, exercice 2023 et le projet de loi rectificative de la loi des finances, exercice 2024. Les deux projets seront présentés respectivement par le Ministre des finances Doudou Fwamba et le Ministre d'Etat en charge du budget Aimé Boji Sangara.

Quant au projet de loi des finances, exercice 2025, le texte sera examiné lors d'une autre plénière prévue le 27 et le 28 octobre 2024.