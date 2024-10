Congo-Kinshasa: Solidarité renouvelée - L'Assemblée Générale des amis de la KOICA au pays célèbre les relations avec la Corée du Sud

L'Association « les Amis de la KOICA » (AMIKO), avec l'appui de l'Agence Coréenne de Coopération Internationale (KOICA), a tenu, le vendredi dernier, son Assemblée Générale annuelle au chapiteau du Collège Boboto à Kinshasa, réunissant plus de 200 participants, principalement des agents et fonctionnaires de l'administration publique de la République Démocratique du Congo (RDC). Cet événement, qui a également servi de cérémonie d'échange des voeux, a été l'occasion de célébrer les réalisations des anciens boursiers de la KOICA, qui ont bénéficié de formations en Corée du Sud et à Kinshasa.

L'Assemblée Générale a débuté par des mots de circonstance prononcés par M. Sébastien Nzau, Vice- président de l'AMIKO et Directeur a la Direction Générale des Impôts, M. CHOI Yonjae, Directeur-pays de la KOICA, et Son Excellence JEONG Hong Geun, Ambassadeur de la République de Corée en RDC.

Prenant parole, M. Nzau a déclaré que « L'AMIKO est un symbole de l'amitié et de la coopération entre la RDC et la Corée. » Il a souligné l'importance de la collaboration entre la Corée et la RDC, affirmant que l'AMIKO est un pont essentiel entre les deux nations, et a encouragé la participation active de tous les membres aux activités futures de l'AMIKO afin de promouvoir les oeuvres de la KOICA.

Dans son discours, M. Choi a remercié les membres d'AMIKO pour leur engagement et leur dévouement, mettant en avant la croissance et l'influence de l'organisation en République Démocratique du Congo. En conclusion, il a souligné l'importance de la solidarité pour devenir des agents de changement et a réaffirmé le soutien constant de la KOICA, promettant une collaboration étroite en vue de construire un avenir meilleur.

SE JEONG Hong Geun a exprimé sa gratitude envers les membres de l'AMIKO, tout en mettant en lumière le potentiel inexploité de la RDC. Il a partagé l'expérience de la Corée face à des défis similaires et a évoqué son rêve d'une nation congolaise prospère, où la pauvreté serait un souvenir et où le pays jouerait un rôle essentiel dans l'économie mondiale et la lutte contre le changement climatique.

Il a également souligné le programme CIAT de la KOICA, symbole des « semences » de la coopération future et des promesses de succès à venir, affirmant que l'AMIKO pourrait devenir un véritable « CIAT » pour la RDC. En conclusion, il a encouragé la collaboration entre les deux nations, en affirmant que « si vous voulez aller loin, allez-y ensemble ».

L'événement a permis de mettre en lumière les activités de l'AMIKO, illustrées par des images des réalisations de l'année précédente, suivi d'une présentation de la KOICA mettant en avant les activités menées au cours de cette année. Deux anciennes boursières, Mme Jocelyne KAZADI, Experte au Ministère de l'Environnement, et Dr. Rachel Ngwangwa, Analyste Technique au Ministère de la Santé Publique, ont partagé leurs expériences en Corée.

Mme Kazadi a souligné l'impact positif de cette expérience sur sa carrière, mentionnant sa nomination par le Secrétaire Général à l'Environnement pour représenter son ministère dans un groupe de travail sur l'économie bleue.

Elle a également abordé les défis, notamment la disparité entre les infrastructures coréennes et celles de la RDC, appelant à une modernisation des équipements pour appliquer les techniques apprises. Dr. Ngwangwa a, quant à elle, mis en avant les compétences techniques acquises, telles que la rédaction de projets en anglais et l'analyse des maladies infectieuses, tout en soulignant l'importance de la culture coréenne dans son parcours professionnel.

L'Assemblée Générale a été animée par un jeu concours, récompensant une trentaine de participants, et s'est conclue par un discours de clôture, une séance photo et un dîner convivial.

Cet événement illustre l'engagement constant de la KOICA et de ses anciens boursiers à renforcer les capacités institutionnelles de l'État congolais, tout en soulignant le renforcement des relations entre la République Démocratique du Congo et la République de Corée. La coopération technique entre ces deux pays demeure essentielle pour le développement des ressources humaines en RDC, un facteur clé pour le progrès national.

À ce jour, près de 1 000 fonctionnaires ont profité du programme de renforcement des capacités de la KOICA, connu sous le nom de « CIAT » en coréen. Cette année, la KOICA a attribué une dizaine de bourses d'études pour le Master en Corée, et au total 28 fonctionnaires (de la DGHM et du Ministère de l'Environnement) ont suivi des formations de courte durée en Corées.